永慶逆勢加薪平均調幅3%　下半年集團徵才3千人

日前才發布1到4月份新展店數突破50店的永慶房產集團，在新冠肺炎疫情的衝擊下，還能逆勢持續擴大市佔的關鍵，除了早已超前部署的創新科技工具，讓消費者便利賞屋、也讓房仲經紀人能高效工作外，另一大關鍵來自「實價登錄3.0」服務！



在該集團董事長孫慶餘堅持下，永慶房屋去年8月率先推出「實價登錄3.0」服務，主動將成交行情揭露至門牌，更獲客戶及主管機關高度認同，永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產全台加盟店東也支持孫慶餘董事長理念陸續主動爭取加入。此舉帶動了集團市占率持續攀升，並穩坐「台灣房仲第一品牌」！



也因此孫慶餘董事長日前特宣布逆勢加薪：針對集團總部行政人員依績效表現平均調薪幅度3%！下半年持續擴大徵才，集團徵才目標3,000人。值得一提的是，連續三年來，永慶年年加薪！



該房產集團人資部經理塗振宏表示：「孫慶餘董事長為了感謝總部行政人員在疫情期間的全力支援，讓第一線業務人員的服務滿意度持續攀升，因此宣布再次加薪！同時，考量疫情造成許多企業縮編或放無薪假、裁員，加上社會新鮮人求職大軍即將湧入「後疫情職場」，求職者找工作不易，因此企業善盡企業社會責任，持續擴大徵才提供更多就業機會，挺員工同時也挺台灣社會！」



▲孫慶餘董事長帶領下，不僅逆勢持續擴大市佔，更連續三年、年年加薪。（圖／資料照片）

因為台灣經濟情勢並未轉好！據勞動部公布截至6月15日通報實施「無薪假」企業已達1323家，創下2009年1月有官方統計以來最高紀錄，「無薪假」人數更逼近3萬人。而人力銀行調查數據，僅3成2企業在下半年有加薪計畫；招募意願雖較第二季回升，仍有2成3的企業第三季無徵才計畫。



塗振宏強調：「永慶是集團式發展的企業，目前全台總店數超過一千一百家店，行政同仁除了有完善的福利，也有輪調培育的機會，依員工的專才與潛質，安排至重點部門或相關事業體歷練，培養全方位的職能機會。」



此外，積極打造「聰明工作，健康生活」幸福職場而獲亞洲最佳企業雇主獎的永慶房屋，更提供業界最佳條件，保障業務新人前9個月每月5萬元，讓新人安心學習；除專業訓練課程外，還有「師徒達人制」，每位新人都有專屬的師父帶領，讓「菜鳥輕鬆變達人」，再加上「彈性工作8小時」制度，讓員工兼顧工作與生活，在各項優勢徵才條件吸引下，上半年履歷量較去年同期增加4成，報到人數更成長5成，下半年也將持續擴大徵才，歡迎社會新鮮人、有服務熱忱的人才加入。



