兒童保單新規上路　專家建議定期險搭附約挑出高CP值保單

近期因《保險法》第107條修正案通過，過去未滿15歲的小孩壽險保障只能退還保費加利息，修正後最高保障額度調整為新台幣61.5萬元，市場曾擔憂是否產生保費調漲的情況，父母也擔心是否會增加保費支出，壽險業則建議父母可善用定期險搭配附約的高CP值規畫法則，為孩子成長各階段所需的安全防護網。立委修改《保險法》第107條主要希望未滿15歲以下兒童若不幸身故，不要只能退還保險費加計利息，而能有一定程度的保障，因此評估15足歲以下孩童也應享有保險所帶來風險分散的好處，因此修法讓該年齡區間兒童也能享有身故保障，但兼顧道德風險考量，設定身故保障需以遺產稅喪葬費用扣除額的一半為限，以目前的規範即以61.5萬為身故保障上限。不過，壽險公會日前已表示經與主管機關溝通後，現行退還保險費加計利息予要保人的作法並未違反法令規範，因此現行以身故退還所繳保險費的壽險及綜合型商品（含住院醫療、重疾或長照等等）仍可繼續銷售，至於7月1日後的壽險商品，若15足歲以下也需符合門檻法則，則需提供具喪葬費用的給付內容並列入通算，但考量立法原意及市場需求，如於首張61.5萬保單投保後想再投保第2張以上時，需簽屬同意聲明書後始可投保，目的是為協助要保人了解在15足歲前身故時，超出額度部分將採退還保費處理，所以《保險法》第107條修訂實施後，兒童仍可購買多張保單，充分為未來保險風險進行規畫。台灣人壽指出，從保險規畫「安、穩、傳」三層次來看，最基本的安全防護網分為「壽險、意外、醫療、癌症、重大疾病和失能長照」6大保障，即使是兒童也不例外，如孩子剛出生時，往往是父母經濟壓力最重的時候，因此定期險主約搭配附約方式規畫，仍可保有孩子完整保障，用小保費換取大保障，會是父母可負擔與較好的安排。此外，兒童成長過程有3個時間點要留意。台灣人壽提醒，即新生兒、幼兒園及小學3階段，各階段風險不盡相同，以新生兒階段來說，父母為給寶貝一份安心的保障，都會先規畫基本的套裝保障。在上幼兒園後，因開始與其他小朋友頻繁接觸，腸病毒或細菌性感染等疾病交叉感染風險提高，一旦住院父母通常也必須請假照顧小孩，因此台灣人壽建議此階段應提高醫療險日額，住院日額建議不低於3000元，舒緩父母因臨時照顧小孩請假的壓力。上小學後的階段開始學習獨立，如自行上學，搭捷運、坐公車或騎腳踏車等上下學途中，或因參與學校社團等活動，發生意外受傷的機會增加，此階段可再加強意外醫療（如骨折、燒燙傷等）保障。