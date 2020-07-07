柯文哲稱台灣經濟回不去！謝金河「一席話」揭殘酷現實

▲柯文哲日前在論壇上稱「台灣經濟回不去了」，對此，謝金河在臉書指出「一場疫情把世界經濟大打大亂，很多產業慘不忍睹，但很多產業乘勢而起，這場肺炎疫情又是一次產業生態重組的分水嶺」。（示意圖／NOWnews資料照片）

新冠肺炎蔓延全球，連帶衝擊世界各地的經濟發展，許多產業幾乎慘不忍睹，台北市長柯文哲日前出席「疫情後經濟轉型論壇」時表示，台灣經濟回不去了，對此，

財信傳媒董事長

謝金河今（ 7 ）早在臉書指出，「

一場疫情把世界經濟大打大亂，很多產業慘不忍睹，但很多產業乘勢而起，這場肺炎疫情又是一次產業生態重組的分水嶺」。

謝金河在臉書指出，疫情重創全球經濟，各國政府全力灌水救經濟，美國貨幣供給已達 18.4 兆美元，中國也祭出兩融鬆綁，迎接健康牛，深滬股市大漲，市值超過 10 兆美元，港版國安法通過，香港恆生指數在 4 個交易日大漲 2038 點。資本市場與實體經濟脫勾，令人擔憂。

而對於許多人面對疫情重創下的經濟都憂心不已，連非經濟專業的柯文哲市長都說「台灣經濟回不去了！」謝金河則坦言「這也是事實」，他說，每一個重大事件，都會重塑產業新生態，疫情重創實體經濟，未來經濟型態會是長長的 L 型，或者是底型很長的 U 型？他的看法是「未來世界經濟是 Y 型，有人奔馳，有人掉隊垂涙！」（編輯：許苡晴）