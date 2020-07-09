一夕致富有希望！威力彩連43摃　累積頭獎上看16.2億

威力彩頭獎又摃龜！威力彩今（9）晚開獎，本期頭獎仍未開出，已連43摃，連摃期數為第三屆以來第3高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看16.2億元。台灣彩券表示，下期（7月13日）預估銷售5.0億元，頭獎累積金額上看16.2億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第5高，第三屆以來第6高。第109000055期的威力彩開出的第一區獎號03、12、17、24、29、35，第二區為04，累積獎金總額15億8760萬3426元。