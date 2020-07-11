美國那指再刷新高！台股Q3進入拉貨旺季　科技板塊受關注

由於美國生技大廠新冠疫苗積極研發，讓航空、郵輪、科技股都聞聲起漲，美國斯達克指數昨（10）日再刷歷史新高，創連續三個交易日新高紀錄。而台股昨日開高後雖收跌，但專家認為整體而言，盤面資金仍屬健康輪動，隨著時序步入第三季傳統拉貨旺季，預期下半年市場資金主軸仍將持續關注科技相關板塊。美股10日收高，其中道瓊指數上漲369.21點，或1.44%，收26,075.30點；標普500指數上漲33.85點，或1.07%，收3,185.90點；那斯達克指數上漲69.69點，或0.66%，收10,617.44點；費城半導體指數下跌6.93 點，或0.33%，收2,069.79點。針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金豐沛推升下，成長股、題材股仍是受資金簇擁的主要標的；部分前景有雜音的板塊近日短線上也亦成為部分資金追逐的標的；不過，10日台股隨著指數來到歷史高檔區，短線獲利了結賣壓出籠，包括傳統產業、電子與金融股都出現回檔，但整體而言，盤面資金仍屬健康輪動。根據統計，近一周外資累積買超近130億元，7月以來外資累積買超近300億元。展望台股後市，廖哲宏表示，隨著時序步入第三季傳統拉貨旺季，而iPhone新機效應也有望開始啟動新一代產品的拉貨動作，加上美中衝突持續，台灣去美化正面貢獻持續發酵，受惠族群包括IC設計、晶圓代工等，預期下半年市場資金主軸仍將持續關注科技相關板塊。廖哲宏指出，股市和景氣領先指標的花旗經濟驚奇指數大幅攀升，顯示美股、總經數有望持續好轉，伴隨市場預期7月下旬將有新一輪刺激法案，基本面加上豐沛資金動能及政策面的催化，股市有望維持偏多格局。另外，富達投信股票基金經理人白芳苹則認為，台股近一週截至7月8日為止獨受青睞，再以亞洲主要貨幣升值趨勢來看，顯示資金正快速回流各個市場，台股雖然已達萬二水準，但對照美股那斯達克交易所及其他疫情受創的國家股市，台灣疫情相對輕微，加權指數只是回到疫情前的水準。白芳苹指出，雖然近一個月外資開始回補28億美元，但今年以來賣超金額仍高達163億美元（近5千億台幣），就回補金額及與其他國家股市漲幅比較下，台股仍有空間，建議不預設指數立場。另外，時序進入7月，美國仍有2兆美元資金抑注救市，各國經濟持續好轉，長多架構不變，近期仍可趁震盪回檔時，留意布局大趨勢如5G、雲端產業供應鏈、電動車、中國大陸科技自主浪潮等產業新動能的投資主題。