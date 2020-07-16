台積電展望第三季　報喜三大因素估營收再成長

台股風向球、台積電今（16）日下午舉行法說會，第二季稅後純益約1208.2億元，每股盈餘為新台幣4.66元，創下歷史新高。第二季毛利率為53.0%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%。展望第三季，雖然新冠肺炎對全球仍有許多不確定因素，但受惠5G智慧型手機、高效能運算，以及物聯網相關，5奈米及7奈米需求暢旺，預估營收將再持續成長。日前台積電法說會前股價已連續5個交易日改寫新高，昨日早盤更是站上370 元，市值也攀升至9.59兆元，光是7月初到現在市值也累計增加1.478兆元，但昨日開高走低，午盤過後震盪走跌，終場以363元小跌作收，而今日台積電股價呈現弱勢，最低回測353元，終場跌5.5元，跌幅達1.5%。台積電今日下午法說會公布第二季營收增加了28.9%，來到新台幣3107億元，稅後純益來到1208.2億元，年增81%、季增3.3%，每股盈餘則為新台幣4.66元創下歷史新高。至於第二季毛利率為53.0%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%。至於7奈米製程出貨占台積電2020年第二季晶圓銷售金額的36%，16 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的18%。總體而言，先進製程(包含16奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，由於5G基礎建設的持續布建及高效能運算相關產品的推出，抵銷了其他平台需求較弱的現象，因此公司第二季業績表現持續保持平穩。時序邁入2020年第三季，預期公司營收將受惠於由5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用所驅動，以及對公司領先業界的5奈米及7奈米製程之強勁需求。而根據對當前業務狀況的評估，台積電2020年第三季的業績展望如下：合併營收預計介於112億美元到115億美元之間，季增7.9到10.8%。若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，第三季新台幣營收估達3304至3392.5億元之間，至於毛利率估介於50%到52%之間、營業利益率則估39%到41%之間。此外，2020年的資本支出估介於160億美元到170億美元之間。