轉投資北京陽光消金公司開業　王道銀取得1席董事

王道銀行於2018年經董事會決議通過參股北京陽光消費金融公司後，在2019年1月獲得金管會核准，並於今年1月獲得中國大陸銀保監會批准籌建。北京陽光消費金融公司註冊資本總額為人民幣10億元，其中王道銀行出資人民幣2億元，光大銀行出資人民幣6億元，中青旅出資人民幣2億元，王道銀行持股比例為20%，取得5席董事席次當中的1席。
北京陽光消費金融公司也是台資金融業第2家獲准開辦的合資消金公司，並將透過「陽光敏敏」的全線上消費金融業務平台，藉由科技創新賦能並融合大數據應用，提供個人消費信用貸款、場景類分期消費貸款和信用支付類貸款等各種消金服務，致力為消費者搭建多元化的消費生態場景，以滿足不同客群的消費金融需求。
代表王道銀行擔任北京陽光消費金融公司董事的邵文釗副總經理表示，期待未來北京陽光消費金融公司結合王道銀行的金融創新，以及中國光大銀行廣大的客戶基礎和中青旅控股綜合性集團業務的利基，提供創新的消費金融服務以滿足相關場景消費需求，發揮極大化的經營綜效，並與客戶共創雙贏。
其實，為使區域營運布局更為完整，王道銀行除2009年赴香港設立分行之外，2011年也赴大陸蘇州投資設立台駿國際租賃公司，陸續於東莞、南京、中山、佛山等地設立分公司，並於2012年前進天津設立代表人辦事處。這次參股北京陽光消費金融公司，王道銀行期望藉此參與大陸消費金融市場，並與大陸互聯網金融共創雙贏。
王道銀行 北京陽光消費金融公司 金管會 光大銀行 貸款