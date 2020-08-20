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中古豪宅門牌掛巷仔內　有錢人照樣掏「1.88億現金」買單

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-20 11:28:41

▲今年實價揭露至今，信義區交易最多的中古豪宅就是寶徠花園廣場。（圖／翻攝自Google Map）
▲今年實價揭露至今，信義區交易最多的中古豪宅就是寶徠花園廣場。（圖／翻攝自Google Map）

根據實價登錄揭露，信義區豪宅「寶徠花園廣場」再傳新交易，新買家無貸款以現金1.88億買下25樓戶，單價166萬，維持高樓層165至170萬之間的身價，這也是寶徠花園廣場今年第三筆交易，雖然身處巷弄中，但已是今年信義區最熱門的中古豪宅。

統計今年上半年總價億元以上的巷弄豪宅交易，排除新成屋交屋因素，交易以信義路五段91巷最熱門，有四筆交易，總銷約6.7億，其中有三筆寶徠花園廣場，及信義亞緻一戶；其次為植福路286巷的西華富邦三筆交易，總銷也超過６億。其餘包括知名的忠孝東路五段236巷、青田街12巷、明水路397巷、松德路200巷，都各有兩筆交易。

▲2020年上半年億元宅熱門巷弄交易量排行。（圖／台灣房屋提供）
▲2020年上半年億元宅熱門巷弄交易量排行。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大部分的豪宅推案都偏好知名路段正門牌，去凸顯建案闊氣的格局，和不凡地段身價，而位處蛋黃區巷弄的豪宅不但鬧中取靜，且若巷弄寬夠，基地面積又大，整體規劃得宜，仍有高身價。

張旭嵐指出，以信義路五段91巷為例，巷寬15米，其中寶徠花園廣場雖是巷弄門牌，但基地仍屬信義路五段第一排，因此身價在該巷中最高，歷史最高單價193萬，同巷中還有冠德遠見、信義亞緻等知名豪宅；而忠孝東路236巷，寬15米，最貴豪宅為皇翔御琚，總價動輒7至8億，單價最高290萬；植福路286巷，寬12米，知名的西華富邦，最高單價達291萬，這些都打破門牌迷思，成為高價巷弄豪宅。 

今年實價揭露至今，信義區交易最多的中古豪宅是寶徠花園廣場，台灣房屋信義安和捷運店店東廖德欣表示，寶徠花園廣場位於信義區五段91巷，巷寬達15米，屋齡13年，總樓層27樓，每層四戶，門廳採大理石建材，有私人泳池、鋼琴Lounge、健身房等豪華公設，還標榜使用可抗七級強震的建材，頗受名人青睞。

關鍵字

寶徠花園廣場 豪宅 信義區 中古 實價登錄

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