台塑不回應王文祥「重返核心」　回顧王文淵談接班這樣說

今（26）日有周刊報導，王永慶二房次子王文祥接受訪問表示，自己是爸爸的小孩，有責任把父親的事業發揚光大、有責任回台塑企業。強調未來不只是要進入核心決策小組，還要進入某1家公司當負責人。並指出，王永慶三房長女、台塑企業管理中心常務委員王瑞華也對此表示支持，就等王文淵如何回應。
為此，台塑集團表示，尊重個人發言，但對此事並無評論與說法。事實上，王文祥目前是台化與台塑化董事，而他長年在美國發展開設JM Eagle公司經，營塑膠管業務有聲有色。但遠離台塑核心的他，似乎仍對父親創下的事業心心念念。
王文祥之前罹患鼻咽癌，靠著信仰與家人的陪伴戰勝病魔。關於身為「經營之神」王永慶的小兒子，針對接班似乎有一套自己的看法，不只一次對接班議題發聲。集團另一位創辦人王永在2014年過世時，他就曾表示「台塑集團的未來應由股東選出並帶領，不是5人小組或是9人小組可以決定的」引發外界譁然。
當時，台塑甚至對外聲明，台塑企業各公司董事、監察人暨經理人，均依公司法規定選任，即由公司股東會依法選舉董事暨監察人，並召開董事會由董事互選一人為董事長，一切依法選任。想要澄清絕非如王文祥所說「由特定人士決定」。
台塑集團最早由王永慶、王永在共同創辦領導，隨著王永慶過世，集團進入「王家二代與老臣共治」時期，經營小組從最初5人、擴充到9人小組。但2017年集團宣布家族成員退出行政中心，王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜4人進入管理中心，以落實企業所有權及經營權分治的精神。
其實，早在王家人退出行政中心之前，王文淵時不時就會被問到接班議題，他曾回應，傳子或傳賢各有優缺點。傳賢把專業引進公司，對產業會非常了解，但有時候為了追求利益，在某些方面就會變成缺點。至於傳子，家族會做長期投資，不會只看短期利益，但家族子孫可能也會面臨喪失競爭力的窘境。