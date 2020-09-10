永慶房屋蟬聯亞洲最佳企業雇主　工作遊戲化獲員工肯定

「永慶房屋紅不讓！幸福企業全壘打！」力推「聰明工作、健康生活」的永慶房屋，今年再度蟬聯亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌頒發「亞洲最佳企業雇主獎」，不僅連續第三年獲獎，還是台灣唯一3度獲獎的房仲品牌。





「亞洲最佳企業雇主獎」自2013年起舉辦，每年都由參與企業的員工填寫問卷，反映職場真實情況，至今已有兩百萬名參與者。《HR Asia》雜誌特別提到：「永慶房屋的問卷成績令人驚艷！在各評分面向不僅獲得員工的高度肯定，滿意度皆高於同業平均！」在「團隊活動」、「工作獲得肯定與回饋」方面，更是接近滿分。





永慶房屋業管部協理陳賜傑指出：「我們致力於改善房仲業高工時的產業陋習，推動『彈性工作 8 小時』，並將『工作遊戲化』帶入工作。」也是今年能再度獲得肯定的關鍵。



▲以棒球為靈感，讓同仁邊上班、邊玩遊戲，還能累積「永者幣」兌換禮物，激發員工達標的衝勁。（圖／資料照片）

靠工作遊戲化與運動賽事 培養團隊合作精神





陳賜傑表示，結合電競概念，把工作內容轉化成闖關遊戲，打造全球房仲業唯一真人實境AI作業系統的「永慶大聯盟」。同仁們上班就像是打遊戲，會和伙伴組隊、共同解任務，做業績不再需要單打獨鬥，而是和團隊一起創造成功，「相信正是因為這樣的工作環境，同仁上班會更有向心力，也才提高同仁對永慶職場的認同度。」





除了導入工作遊戲化系統，自2014年開始，舉辦運動賽事，鼓勵同仁積極運動、保持身心健康，還能藉此培養團隊合作文化，並把這樣的精神帶回職場，至今已擴大成為包含籃球、羽球、壘球等三大運動賽事，更成為可以榮獲「亞洲最佳雇主獎」的關鍵！而且隨疫情稍微趨緩，第7屆永慶盃壘球賽在9月9日正式開打，8隊勁旅將在球場上爭奪冠軍寶座。





永慶房屋新店區店長蘇柏豪，就見證運動帶來的效果：「身為店長，我很鼓勵店內的同仁參與球賽運動，這樣可以讓夥伴們自然而然的從運動賽中培養團隊精神，工作時的默契也會變好。我自己也是每年都會參加運動賽事，希望以身作則，鼓勵店裡的夥伴一起樂在工作！」



▲永慶房屋業管部協理陳賜傑（紅帽者）親臨壘球賽開幕式，勉勵選手努力爭取冠軍寶座，開幕式還邀請Passion Sisters到場加油，顯見對此賽事的重視。（圖／資料照片）

疫情期間逆勢加薪更擴大徵才 善盡社會責任





不只在日常工作打造幸福職場，永慶房屋在最艱困的環境中也持續守護員工。今年各大產業都面臨新冠肺炎的衝擊，無薪假狀況持續發生。根據勞動部9月1日發布的統計，全台目前有852家企業、19850名勞工放無薪假！但該企業不僅沒有減薪、沒有無薪假、沒有裁員，更為了善盡企業社會責任，自4月起擴大徵才，更在6月宣布全員平均加薪3%！





陳賜傑協理補充：「經過這一年的防疫大作戰，相信大家都切身體會到，要營造一個健康快樂的職場環境，除了公司的政策外，還需要每位員工的合作與配合。很謝謝每一位夥伴配合政府與公司的防疫政策，讓我們不僅守護好每一位員工的健康，也保護了員工、家屬，才讓績效不受疫情波及，並且有能力持續提供一個健康、安全又幸福的職場環境。」





永慶房屋制度福利完善，翻轉房仲高工時的印象，更提供房仲新人前9個月每月5萬元的保障、月月晉升制度、經紀人每人每年最高250萬的「幸福成家基金」等高薪獎制度，創造員工的幸福職場。



