樂退指數連5年不及格　退休資金來源逾3成打算繼續工作

隨著台灣進入少子化及高齡化社會之下，如何做好退休準備就顯得相當重要。根據銀行發布最新「樂活享退」指數調查，連續5年不及格，今年仍只有56分，但較去年51.8分增加4.2分，顯示國人對退休理財轉趨樂觀，只是對於主要退休資金來源，投資收入（44.4%）超越了儲蓄（43%），但也有3成5要繼續工作。
這項「2020家庭理財暨樂活享退指數大調查」是中信銀行委託遠見調查中心，以3大構面退休規畫滿意度、準備足夠度、過理想退休生活信心度，計算整體樂退指數，對台灣6都並納入新竹市等7縣市30歲以上民眾進行電話抽樣調查，同時調查退休者與未退休者，有效樣本2207份，調查期間自今（2020）年6月12日至6月23日止。
調查結果發現，國人對於退休理財規畫抱持樂觀態度，主要退休資金來源，投資收入（44.4%）最高，超越過往的儲蓄（43%）與繼續工作（35%）。除此之外，民眾對理財規畫也反映在理財行為，有64.6%的民眾已把資金投入醫療規畫、52.8%將重心放在財富累積，退休規畫為37.5%，子女教育為34.4%。
中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠觀察，民眾對「財富累積」、「退休規畫」的需求上升，主因為新冠疫情使經濟與工作增加不確定性，讓人浮現「存糧好過冬」的心態。全球疫情迫使金融市場利率創下新低，進一步逼出投資人資金，投入高風險資產市場，才能獲得相同報酬。雖然醫療保險仍為民眾理財首要規畫，但因應今年保費變貴，削弱民眾的「醫療規畫」意願，新冠病毒疫情也造成海外子女求學中斷，舒緩「子女教育」規畫的急迫性。
另詢問「考量疫情影響經濟，是否該調整理財規畫」，高達6成民眾認同應定期檢視理財規畫，再追問是否因此調整資金配置，逾6成民眾傾向不調整，更有7成指出不會增加預算。
調查也首度詢問「最近一次存錢的用途為何？」仍有近3成民眾缺乏存錢目的，28.2%回答「就是想先存錢」，其次為21%「退休規畫」、20%「投資」。綜觀今年調查結果，雖然疫情刺激民眾投資理財意識高漲，但實際上國人對於理財與退休準備有認知卻沒行動，知易行難。
再調查民眾現有理財工具，發現積極工具有上升趨勢。「保險」熱度明顯下滑而讓出王座，風險與報酬具波動度的「股票」「基金」吸引不少目光，儲蓄或定存（54.9%）、保險（51.4%）、股票（36.7%）、基金（22.5%）成為4大理財工具。根據中信銀行統計，持續資產配置，是達成目標最簡單的方法，規畫時間越長，越能彰顯效果。
楊淑惠強調，退休規畫是漫長的旅程，要及早規畫並創造穩定的退休金流，最重要的是設定目標與投資策略，選擇適合的工具定期檢視目標達成率，專款專用，同時建議30世代，資金規畫重點以醫療保障為主、資產累積為輔，40世代，以累積一桶金為主，50世代，要開始思考退休後的金流如何安排，60世代，以創造被動現金流為主。
楊淑惠進一步提出，面對2020年金融市場波動劇烈，建議民眾以3大關鍵理財策略：第一，選對產品長期投資，第二，從收益面、風險面、成本面精算理財成本，第三，提高風險抵禦力，以穩定報酬做避險配置，安穩度過目前混沌未明的投資前景，理財須訂定目標，才能享受美好的退休生活。