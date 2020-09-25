樂退指數連5年不及格　退休資金來源逾3成打算繼續工作

隨著台灣進入少子化及高齡化社會之下，如何做好退休準備就顯得相當重要。根據銀行發布最新「樂活享退」指數調查，連續5年不及格，今年仍只有56分，但較去年51.8分增加4.2分，顯示國人對退休理財轉趨樂觀，只是對於主要退休資金來源，投資收入（44.4%）超越了儲蓄（43%），但也有3成5要繼續工作。