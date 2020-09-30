用手機號碼也行！跨行轉帳免輸入帳號　8家銀行率先上線

為提升電子支付體驗，便利民眾以手機號碼作為跨行轉帳的識別資訊，財金公司協同金融機構建置「手機門號跨行轉帳平台」，其中土地銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、三信銀行、遠東銀行、元大銀行及凱基銀行等8家金融機構率先在今（30）日開辦，初期先以「網路銀行」及「行動銀行」為註冊及轉帳入口，估有4千萬個帳戶可藉由手機號碼相互跨行轉帳，免輸帳號銀行及代碼，解決轉帳、收款等生活金融斷點。
根據2019年國發會統計，46%民眾透過手機完成金融交易與服務，較2018年成長10%，2020年因新冠疫情爆發更推升了數位金融服務。其中手機轉帳是客戶最常使用的功能之一，但是客戶在使用手機轉帳時，常遇到手機螢幕顯示文字太小；要查銀行代碼；帳號過長記不住，要不斷切換頁面輸入帳號；怕輸入錯誤還要核對好幾次；每次轉帳必須再重新輸入一次帳號；對不熟悉的人還要擔心銀行帳戶資料外洩。
不過，財金公司表示，目前已有8家銀行開辦「手機門號跨行轉帳服務」，只要透過開辦銀行的服務通路「網路銀行」及「行動銀行」，將手機號碼與銀行帳號綁定後，就可以用手機號碼取代難記的銀行帳號，可大幅提升民眾溝通跨行轉帳的便利性，預計還有20餘家金融機構陸續於2020年底至2021年第1季上線。
元大銀行指出，目前因各家銀行帳號長度或位數不一，客戶進行跨行轉帳交易時，常常需要花費許多時間確認帳號的正確性，常有不小心按錯帳號數字，而發生轉錯帳號的情況，現在改用手機號碼取代銀行帳號，將可解決上述跨行轉帳交易的痛點，客戶只要進入元大行動銀行App，選擇手機號碼要連結的帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，只要告知手機號碼進行轉帳即可，方便、簡單又便利。
遠銀進一步說明，客戶只要將自己的帳號綁定手機，透過簡單2步驟即能完成。首先，在遠銀APP中點選手機號碼收款設定，即會自動帶出於遠銀所留存的手機號碼完成綁定，而後再綁定個人的台幣帳號後確認OTP發送簡訊就完成了，綁定過程快速、安全又安心。日後，不需要給冗長的銀行帳號，只需提供手機號碼，對方只要是首波8家銀行的客戶即可不需輸入帳號就可完成轉帳。