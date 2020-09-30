用手機號碼也行！跨行轉帳免輸入帳號　8家銀行率先上線

為提升電子支付體驗，便利民眾以手機號碼作為跨行轉帳的識別資訊，財金公司協同金融機構建置「手機門號跨行轉帳平台」，其中土地銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、三信銀行、遠東銀行、元大銀行及凱基銀行等8家金融機構率先在今（30）日開辦，初期先以「網路銀行」及「行動銀行」為註冊及轉帳入口，估有4千萬個帳戶可藉由手機號碼相互跨行轉帳，免輸帳號銀行及代碼，解決轉帳、收款等生活金融斷點。