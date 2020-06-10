名家論壇》李兆立／振興國內觀光，不能只靠煙火式補助！

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

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無論是全球或台灣，觀光業受到肺炎疫情重創早已不是新聞，而屢屢成為政府紓困振興的焦點，交通部除了進行兩波的紓困，日前又宣佈於七月推出，希望藉此提振國內旅遊。然而，這帖被稱為「史上最大規模國旅補助」的特效藥，不僅對觀光的短長期問題把錯了脈，資源配置恐怕也下錯了藥方。發錢皆大歡喜有餘，振興成效恐怕會相當有限。台灣自從一月下旬展開防疫，連月以來的境管和社交距離等必要措施，一方面確實展現防疫成效，另一方面國人也確實「悶壞了」，又礙於全球疫情無處可去，國旅早有復甦跡象。特別是非都會區的風景區，不僅住宿滿滿滿，夜市和景點更是人潮洶湧，甚至因此出現了「觀光人潮密集，恐有群聚疑慮」的討論。這股國旅熱潮，雖因四月初的「墾丁旅遊警示」瞬間一波退訂潮，隨後的連續「零確診」讓國旅在五、六月迅速有感回溫，業者表示「有特色、品質好」的旅宿訂房早已滿到七、八月，其他品質OK的旅宿訂房狀況也優於過去平均，業界流傳的「爆炸性回溫」確實不是空穴來風。這一點觀光類股的表現有能獲得印證。類股指數在 3月23日的 59.29 點觸底後，兩個多月後已反彈至 98.01 點、漲幅高達 65.3%，不少個股股價甚至創下今年新高。，就是補助給已訂房的消費者罷了；而對於品質OK的業者來說，爆炸性回溫帶來的客源也已足夠，補助的幫助同樣有限。反而是有部分旅宿業者表示，由於補助在七月上路，所以有六月訂房者就打來取消，但七月份又早被訂滿，等於是造成「旺季越旺，淡季越淡」的效應，反而讓業者因補助成為受害者。當然，該訂房者可能會轉去訂其他飯店，整體而言還是幫助，這就衍生下一個問題：政府靠補助挹注國旅早已不是新聞，主因之一是因為許多業者的困境來自於中國遊客遭北京片面緊縮，導致過去在馬政府時期雨後春筍般冒出的旅館、旅行社及遊覽車業者受災，但中國這個「政治風險」原本就該被評估進去，不能賺錢時不吭氣，賠錢時就要政府負責。主因之二是，回過頭看「國旅補助五大方案」，如果「有特色、品質好」的業者早已被訂滿，其他品質ok的業者也已明顯感受回溫，四月以前的現金斷流旱象不再，請問補助會發揮挹注作用的，到底到哪些業者？對早已回溫的優質業者錦上添花，對需靠補助苦撐的業者雪中送炭，這樣的加碼，不僅對短期振興幫助不大，對長期轉型所帶來的副作用，恐怕會步上春遊和秋冬補助的後塵。過去一段時間我們已反覆提醒，紓困振興是後疫情時期政府施政的重頭戲，短期而言，對爆炸性回溫的國旅加碼，實質效益不大。倒是因國際觀光停擺的重災戶，如都會區的青年旅館及商務飯店、背包客棧、甲類旅行社（專辦國際旅遊）及遊覽車等業者，由於國際觀光重啟遙遙無期，交通部宣布要續推「紓困3.0」，是很正確的方向，就值得肯定。舉例來說，針對國人認為國內旅遊的CP值不高，就必須同步從「成本」和「效益」兩方面著手。對於國內價格居高不下的原因，包括租金過高、法遵成本不符實際需求（台北青年旅館需備有停車位）等問題，就必須透過政府彈性檢討法規及平抑租金，才能從根本減輕業者的營運成本，光靠補助是無法解決的。至於如何改善效益？舉例來說，這次的五大方案有一項「獎勵縣市推出特色遊程」，其實是就個好方向，但短短四個月內就要縣市生出遊程，容易造成急就章，而一旦觀光體驗不佳，容易變成反效果。至於旅遊舒適度，包括提升都會區以外景點的交通易達性、改善觀光導覽及指標系統（例如：英譯一致認同化及普及化）等，需要的也不是補助，而是「觀光基礎建設」的加速落實。，期許交通部不要一再重複過去「補助補助再補助」的政策思維，否則煙花一放完，國旅再度回到地球表面，留下被補貼扭曲的市場機制，以及沒有藉此契機轉型升級的產業環境。政府、消費者、優質業者，將沒有人是贏家。