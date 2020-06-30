名家論壇》徐佳馨／疫情後的房市報復買盤？

衛福部宣布解封之後，台灣消費市場充滿了「報復性」氛圍，餐飲業與旅遊業感受最深，只要一開張，就會人潮滿上，彷彿悶了半年，全台民眾瞬間失去理性，硬要拿新台幣去拚個你死我活，好紓解過去這一段時間的悶氣。有人問起，房地產市場也有報復性買盤嗎？相較於其他產業的蕭條，台灣房地產還算穩健，即使到五月的移轉統計略為弱勢，可是在全球性的疫情陰影下，產業活絡度超乎預期。疫情初期進場者不脫是有些對 SARS 經驗的想望，期待能夠複製當時的經驗，趁機撿點便宜，成為市場贏家，殊不知這算盤在資金橫流下，高房價與低利之間的拉鋸，議價空間並不如想像中來得大，能撿到便宜，差距大概就是屋主心中「和恐懼的距離」而已。隨著疫情穩定，恐慌心態不再，上一季央行降息一碼之後，五大行庫新承作房貸利率降至 1.38%，創歷史新低，對房市起了正向影響，從海外返國的台商、高資產客戶、竹科工程師及自住客，因低利率環境轉而積極購屋，即便第二季央行理監事會並未有積極動作，新一波買氣蔚然成形，價格也難以回頭。住宅市場如此，另一個亮點是土地交易。受惠降息利多，讓游資轉向相對保值的土地市場，今年到六月底前，土地交易累計已達 1,469 億元，比去年同期大躍進 20％，更一舉超越 2015 至 2017 年的全年度成交金額，挑戰五年最大量。此外，降息無異讓壽險業投資不動產的意願增加，也讓土地市場爭奪戰更添柴火。接下來呢？從全球資本市場來看，隨著美國十年債的殖利率降到 1% 以下，FED 短期內很難升息，當疫情危機散去之後，在世界各國寬鬆貨幣政策下，將會讓資本市場將資金轉往房地產進行套利。對中大型法人來說，現階段的利差不僅相當滋潤，更能包裝成 REIT（ Real Estate Investment Trust 不動產投資信託）的形式經營，在高度槓桿下，以房地產套利的作法將會越來越多元，全球思維的投資人若想透過其他管道轉進這類產品，可得特別留意成本和流動性。回到台灣，由於政府對這類金融商品的限制，政策鬆綁前想要成為投資主流，並不容易。大額資金終究回歸到單純的土地市場，以及持有成本與風險性較低、具有穩定收益的標的；另外一波長線思維的資金，將力圖在保值區中透過插旗的形式，化整為零，以時間換取空間的態度，取得點石成金的門票。對於一般資金部位沒那麼高的投資人來說，短期內預售市場由於能高度槓桿操作，在低價或話題區域內，將能掀起一陣風潮，對於這類投資人來說，資本小，承擔風險能力也相對弱，最該注意是否能安全下車，而並非戀棧可能過度樂觀的投資報酬率。不僅僅是房市，全球經濟都更難以預料，降息似乎成為各國救世的唯一絕招，甚至還有人打趣說；如果地球遇到外星人攻擊，各國應該也是採取降息作為因應。只是，無論時局怎麼變，見風轉舵的聰明錢永遠都是贏家，在資訊與資源不對等的狀況下，很遺憾也有點悲觀地說，這一場資金派對，無可避免地，勢必又是一次新的財富重分配了。交易熱絡，並非對疫情下空虛人生的報復，而是市場對超低資金成本的報答。●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com