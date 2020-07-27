名家論壇》黎榮章／振興加碼券搞得人民好疲倦

▲振興加碼券 網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）

▲振興加碼券 網路好感度評比（圖／QuickseeK提供）

▲振興加碼券 網路熱門話題內容（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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政府全力拚振興經濟，但為了不直接發現金，政府想破頭推動「三倍券」，到頭來還是實體券最受青睞，而各部會也規劃「加碼券」，但申請平台、時間、使用範圍卻都各不相同，申請了還需要抽籤，民眾忙了幾回還可能白做工。目前有農委會推出「農遊券」、文化部「藝FUN券」、教育部體育署「動滋券」與客委會「浪漫客庄旅遊券」等4種「加碼券」接連登場，在QuickseeK快析輿情資料庫的分析中，四種加碼券7月中之後較有討論，也因開放登記、抽籤日期都不相同，甚至是第一波抽完再抽第二波，每種券的聲量表現明顯錯開。最早起跑的「農遊券」全部500萬份已分兩階段抽完，最先有聲量波動，接著是在20日開跑動滋券，而「藝Fun券」因為無法人人有獎，在開獎當天引爆「誰是126？」的討論潮；「客庄券」則尚未開放抽籤，且必須到全國客家文化重點發展區消費，討論曲線幾乎一路低平，是四種加碼券中反應最冷淡者。比較四種券的用途，「農遊券」發放500萬份最多，搭上「報復性國旅」的風潮在觀光農場、漁港、觀光海上旅遊使用，還可以到農漁特產銷售中心購物，使用便利度高且與民生契合；「藝FUN券」每份600元是加碼券中第二高，在QuickseeK快析輿情資料庫的網路聲量趨勢分析中遠勝其他三者，但好感度仍是輸給「農遊券」，且負面聲量更是高居加碼券之首，以身分證尾數號碼抽籤的方式，更讓許多「126」尾數的網友不滿因此未中籤。「動滋券」在好感度的評價中敬陪末座，20日開放登記網站瞬間塞爆，民怨也隨之飆高，體育署開記者會呼籲「利用離峰時段申請」，又讓民眾再添一分不滿，負面情緒持續累積，也是四種券中唯一負面聲量超越正面評價的券種。從領取方式百花齊放的「三倍券」，到令人眼花撩亂的「加碼券」，振興經濟手法細分至此，從登記方法、實際效用到成本考量，網友都有不少抱怨。例如文化部的「藝FUN券」要求民眾下載App及註冊才能抽籤，且限定一人一機，「農遊券」則明載不能在居住地使用，讓網友批評「為250元舟車勞頓地去別的鄉鎮花錢」。至於申請的方式，平台分散在網站、App及Line的官方帳號，讓民眾在各大平台追著加碼券跑，顯然也是不夠聰明的作法，從三倍券的經驗，只提供電子券的設計，更讓不諳3C產品的族群被排擠在外。加碼券的政策目的同樣是為振興，但劃設許多限制，實施方式與內容也各部會不一；政府向來被詬病有濃厚的本位主義，在本次的振興也顯露無遺，如果早有加碼振興的規劃，應是設立單一窗口才能減少勞民傷財，另外，且說是振興，卻又採取抽籤，必定會讓一些登記者期待落空，政府美意雖是在三倍券之外繼續加碼刺激消費，但從過程到結果，因其繁瑣規則，都可能讓執政成績打了折扣。