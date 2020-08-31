名家論壇》徐佳馨／是誰讓老店們說掰掰？

前兩個原因各方討論已多，解決方案也不少，還有打算經營下去的業者也多會從善如流。例如針對消費習慣與實體通路的改變，大型餐飲品牌以中央廚房與冷鏈物流(Cold Chain Logistics) ，搭配強勢超商或大賣場通路進行銷售，以增加擴大營收規模；而在uber eat與food panda成為民眾生活日常後，百萬外送大軍們也替實體通路開了扇門。
從另一個層次來看，通路增加與異業結盟等方式，對於經營者看似因緣俱足，其實經營難度變得更高，一方面是競爭者也同樣升級，經營者日日枕戈待旦不僅防看得到的競爭者，也要留心後起之秀們；二方面是，比起過去專注於食材的口味與品質，頂多延伸到外場的服務與商圈鄰里的友好經營，現在又要想方設法行銷與包裝，以期在激烈的競爭中殺出一條血路，還要積極處理客訴並避免奧客負評；除此之外，對於老店經營者來說，在扛起老招牌與老員工的現實與情感壓力之外，還得面對老客戶凋零，新客戶開發的壓力，千頭萬緒不言可喻。
至於商圈經營，台灣除了少數商圈受惠於歷史或是政策因素，能打造出不一樣的風貌，多數商圈最大致命傷就是豬隊友，這些年以來，為求快速套利，許多業者養成看誰日子過得好就抄襲的習慣，一樣的景物與商品，更有甚者，連包裝與價格都毫無特色，讓商圈缺乏個性，不僅打掛了別人的競爭優勢，也壞了自己的招牌，長此以往，消費者不想打開荷包，並不讓人意外。
當然，這一次永康商圈老店連續關門的事件，輿論似乎直指建築法規範，才是造成許多店家因為不符合相關規定，被迫停業的元兇。可是這麼多年以來，因為這樣收攤的不是第一次，也並非個案，從幾年前的師大夜市，去年的松江路巷弄，到現在的永康商圈，多數都是因為違規使用而吞罰單吞到最後歇業，卻只有老名店能掀起那麼多的討論，究竟是老店寧死不從，還是法規不合時宜，相信很多人心中都自有答案。
對地方政府來說，在商業活動和法規取得平衡，從來不是一件容易的事，畢竟要是不殺雞儆猴，日後若發生了重大工安意外，誰都脫不了干係。
這回永康老店因故熄燈，最後無論是各退一步，抑或是老店黯然退場，對日後想要經營實體通路的民眾來說，最大的啟發莫過於，在開店之前，千萬要搞清楚到底能不能營業，別把罰單當作必要支出；若有長期經營打算，最理想的狀況是擁有獨立產權，才能主導後續因應法規所做的裝修調整，即使是租賃，也必須在簽約前，和房東溝通在日後要是發生這類狀況，能提供相關協助甚至於費用支援的可能性，不然要是發生了類似情事，好不容易經營下來的基業，也只有付諸東流。
一間店熄燈退場，往往不是單一因素造成，在步調越來越快的時代，在商言商之下，即使再有回憶，終究只能相忘於江湖了。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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