名家論壇》吳崑玉／政府應在現實條件下考慮後備兵力整建

台海風雲緊張，美方又直指我軍後備兵力太弱，不足以防衛台灣，於是近日新聞傳出，國防部準備重整後備兵力，重新提高教召日程到 14 日，並將後備兵力歸屬陸軍管轄。
說實話，這種說法是典型陸軍官僚思維：陽奉陰違，大事小辦，上推下推，老案不改，應付了事，要改也是優先增加自己的資源和權力，實際的作戰目標與需求，淪為次要。
多年前在立法院，便曾對後備兵力編組運作提出質疑，但負責官員僅以「現在兩岸關係和緩，軍隊可以輕鬆點」回應。很想請問，現在情勢緊張，應該認真點了嗎？反之，如果兩岸情勢又趨和緩，國防部何不全撤了，國防安全交給陸委會就好？或像藍營一貫論述套路：把四千億國防預算全撤了，應該可以供應全台 20 年中小學營養午餐。
換句話說，後備兵力整建，第一個要調整的就是國防部那些「黃埔貴族」們的心態與觀念。國軍已非黨軍，政治任務與兩岸關係不是你們的事，你們的任務是讓任何來犯敵軍「為他們的祖國犧牲」。你們不要當官的時候，每天早晚兩次要求所有人喊：「消滅萬惡共匪，解救大陸同胞」，退下來就反過來喊：「消滅萬惡綠營，解救我們年金」，對得起自己良心嗎？
講到目標，如果敵軍來犯，國軍任務就是「殲滅」敵軍於灘岸，後續談判是政治家的事。次一選擇是全島皆兵，讓敵軍陷入「泥沼」，沒有數十萬大軍無法佔領，提高敵軍來犯成本到不可忍受或難以執行，從而放棄武力犯台。
所以，後備兵力的整建，要從使用到後備兵力的時機開始思考，而非只是將後備兵力當作減輕常備部隊負擔的補充兵力。當台灣必須召集後備兵力開赴戰場時，顯然已經無法拒敵於灘岸之外，海、空軍大概已被殲滅大半，東風飛彈已經彈洗台灣一遍，重要基地、道路、油庫、彈藥庫、兵工廠多已柔腸寸斷，部隊只能依賴現有的手邊資源進行抵抗。此時的戰爭型態，不太會是旗正飄飄的陣地決戰，而是類似伊拉克那種分散式的城鎮戰與游擊戰。
換言之，即使衛星空照等情報偵蒐技術，足以讓我們提前知道敵軍藏不住的攻台戰爭準備。後備兵力仍須以僅有一週至一個月預警時間為目標，進行召集、組訓、裝備、及戰場經營，這是非常緊的時間壓力。而且在資源緊縮狀況下，還要儘量不排擠到正規部隊的彈藥、油料、糧食、運輸，也就是說，必須有一套幾乎完全不同於正規部隊使用的後勤補給系統，以免造成排擠與混亂。
舉例來說，現在我們的後備部隊依然是在各基地或後指部集合，然後坐卡車開赴戰場。問題是：如果道路系統被打爛，卡車光正規部隊就用光了，後備部隊怎麼運動和補給？官員完全答不出來，只回說：「我們都有計劃⋯⋯」然後：「現在兩岸關係和緩⋯⋯」氣到真想把他做成人像靶！
所以，後備兵力整建，必須包括整套的民間力量動員計劃，而且是在極壞條件下仍可運作的計劃。沒有卡車與汽油運輸，U-Bike、腳踏車、電動摩托車都可用來替代；來不及構工，小山貓全都調上來用；缺乏悍馬、裝甲車等重武器載具，就改裝計程車或小貨卡來應急；沒有營房，就住貨櫃屋；後勤補給系統，委由全家或小七代操；士兵用槍訓練不足，那就在步槍上裝置皮卡汀尼導軌，允許士兵去生存遊戲店買瞄具鎖上，增加射擊準確率。
換句話說，後備部隊應是可以在某種程度上自己自足的半獨立部隊。如此有兩個好處：一是減輕戰時後勤負擔，二是讓敵軍根本摸不清楚後備軍會出些什麼怪招？發揮奇兵效果。
更重要的，是整個後備幹部訓練系統，現在只是延續原本服役時的官階，或莫名其妙的晉升，卻完全沒有相應訓練，作戰時這些軍士官根本不知道怎麼指揮作戰。誠心建議，軍方可以參考一戰後德國國防軍之父塞克特將軍（ Hans von Seeckt ）的作法，每個軍官、士官，都要受自己本職兩階以上訓練，亦即班長在役期或後備教召訓練中，受過排長訓及連長訓。這樣做有兩個好處：一是基層幹部能迅速瞭解上級意旨；二是戰場上幹部損耗可以迅速遞補。
最後是指揮與召集系統的重建。與前所述相同，我們必須假設戰時最壞狀況來進行設計。舉例來說，兵員報到時可以自帶若干衣物與裝備，例如護膝、瞄具、保暖外套、登山野營器材…，減輕後勤負擔。報到兵員有可能因各種因素阻撓，包括不願上戰場者，初期報到率可能低於三成，這丁點部隊要怎麼配置？如何在海線、城區、山線各自動員作戰，使台灣本島防衛具有一定縱深？
總而言之，後備兵力的整建，不該只是過去幾十年那種二戰時代後備動員計劃的復活，而是藉此機會，進行一次現代台灣總動員的資源盤點和戰力編組，能用更聰明的方法，更有效的完成作戰任務，進而達成嚇阻任務。
說實話，後備兵力其實是台灣最有效的嚇阻力量。如果台灣只有 20 萬不到的常備兵，打光就投降，那其實是算得出來也辦得到的事。如果地面各處擺了 50 萬名可戰之兵，那敵軍就別想以 10 萬、8 萬部隊過海拿下台灣，武統之事，得要三思而後行。
後備兵力整建，不該只是「恢復徵兵制」如此反射式的訴求，畢竟只有「量」而沒有「質」，無法應付現代戰爭。政府與其將精力花在跟歐陽娜娜這些藝人生氣，不如多花點力氣在後備兵力的整建。真有實力的人面對恐嚇，從來不需大小聲嗆回去，而是冷冷的看著對方說：「來啊！我等你！」
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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