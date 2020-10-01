名家論壇》李兆立／歐陽娜娜，「我的祖國」是票房毒藥！

今天（10月1日）是中秋連假第一天，原本每次遇到過年、端午、中秋三節，網路上就會引來「不想當中國人，幹嘛過中國節日」的爭論，今年正好又遇上中國的「十一國慶」，爭論果然擴大延燒。
這次的引爆點是，歐陽娜娜登上中國央視獻唱《我的祖國》，而前韓團Wanna One成員賴冠霖則是獻唱之餘，更加碼說出「我在中國台灣等你」，立刻引發正反意見激烈論戰。
支持歐陽娜娜和賴冠霖的一方認為，台灣人的祖先都是從中國來的，而且台灣現在就是「講中國話，過中國節」的中華民國，唱「祖國」當然沒有問題。因此，任何質疑和批評的聲浪，就是國家機器的政治追殺。
這樣的看法，有道理嗎？
首先，我們先從考古題解起。講中文、過三節、祖籍是中國，所以台灣人就非得是中國人嗎？這樣的說法，其實有兩層的謬誤。
第一層是事實和偏見的謬誤。台灣確實有許多人具有來自中國的血緣，但同時也有大量來自南島的血緣，只是從「祖籍」無法呈現出來。
姑且不提台灣在幾百年來，作為各民族在海上南來北往的中繼站，在這裡留下了包含日本、荷蘭、西班牙、南島語族等各方DNA印記，在明清兩代大批移居台灣的華人也多是「羅漢腳」，並大量與平埔族通婚，因此台灣早有「有唐山公，無唐山媽」的俗諺。
然而，由於「祖籍」是個以父系為主的產物，因此只記載了「唐山公」是從中國來，卻忽略了「平埔媽」原本就在台灣。因此，只拿祖籍來說嘴，不僅只是延續了過去的歷史偏見，更不符合多數台灣人「血緣不只來自中國」的事實。
第二層是只有中國天朝史觀，缺乏整體國際觀的謬誤。不只DNA，各民族的宗教、語言、文化、節慶早就相互影響融合。如果只拿過三節和講中文來說嘴，不是刻意的政治操作，就是荒謬的井底之蛙。
先看三節。將農曆年當作國定假日的不只是中國和台灣，還有越南、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、柬埔寨、寮國、印尼、汶萊、蘇利南、模里西斯。其中，不是華人的韓國和越南，也過端午和中秋。
再看全球的案例。無論是否信仰基督教，世界許多國家其實都過聖誕節，原本屬於英國的聖派翠克節（Saint Patrick's Day），也在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭也得到慶祝，美國部分地區還過墨西哥的「五月五節」（Cinco de Mayo）。
請問，有人會把也過三節和也用漢字的韓國和越南，稱為中國人嗎？會有人把美國、加拿大、澳洲和紐西蘭稱為英國血濃於水的同胞嗎？
其次，中國藉由血緣、語言、文化來召喚的中國民族主義，要台灣人因此自我認同成中國人，其實是相當落後的作法。
確實，人類曾在一段時期中，不斷藉由民族主義來鞏固和建立國家。但在全球化的世界中大家逐漸認知到，這樣做不僅違背了許多國家是多民族構成的事實，甚至是造成危險的因子。
例如，近代有許多擴張主義的政權，都是揮舞著民族大旗，實際上卻是藉此侵略鄰近國家。例如19世紀俄羅斯帝國的「泛斯拉夫主義」和20世紀納粹德國的「大日耳曼主義」，最後都製造了更多的戰爭並走向衰敗。
因此，現代化的國家主權理論，其實並不會過度強調民族，而是基於生存在同一個土地上的共同記憶與共同利益，透過民主機制，共同建立起一個實現普世價值的現代化國家。
換句話說，如果中國只能用血緣來召喚大中國民族主義，甚至要把節慶和語言都算上，只凸顯了一件事，就是在遮掩一個國家對自身軟實力和普世價值的欠缺，所引發的缺乏自信，也就是小粉紅之所以頻頻出征台灣的根本原因。
諷刺的是，作為執掌中國民族主義大旗的共產黨領導們，一邊用「血濃於水」和「兩岸一家親」來召喚台灣人去當中國人，一邊卻把自己的親小血脈送到國外，讓他們淪落為數典忘祖的美國人、英國人和加拿大人。請問這是民族大義，還是政治騙術？
最後，刻意忽視中國的血緣論和民族主義大外宣對台灣的政治企圖，而幫歐陽娜娜辯護「只是去唱首歌」，是毫無現實感的掩耳盜鈴。
在正常的狀態下，不同國籍的藝人，到彼此的國家表演交流是很平常的。但很可惜，台灣與中國之間的關係不僅不正常，近來的共機頻頻擾台更證明了中國的敵意和台海的緊張。
中國對台灣這樣的不正常、不平等和敵對狀態，不只展現在政治和軍事上，演藝界從來也都沒倖免過。
正常的狀態是，例如台美之間的藝文交流，不僅美國藝人可以來台灣高唱《美國國歌》，台灣藝人也絕對可以去美國表演《台灣翠青》。不會受到任何阻攔，也不會造成任何爭議；反之，台灣和中國之間卻是，中國允許台灣藝人去中國唱《我的祖國》，卻絕不允許中國藝人來台灣唱《島嶼天光》。
這樣的不正常，其實包含演藝圈在內，所有人都知道根源在哪裡，也知道中國想幹嘛，剩下的就是選擇：堅持抵抗，沈默以對，還是積極迎合。
歐陽娜娜和賴冠霖，其實就跟之前的Fanny和黃安一樣，選擇了積極迎合。既然迎合了中國的意圖，就不能再裝無辜，要台灣人也跟著自欺欺人說「這只是去唱首歌」。
只是，中國這種「只對少數的樣板給蘿蔔，卻對多數台灣人給棍子」的兩手策略，終究會被台灣人識破，這也是為什麼近年來對台灣認同及對中國反感同步激增。
奉勸中國，如果不想把台灣越推越遠，不妨就從放棄這種民族主義的樣板大戲，從真正的平等互惠開始做起。否則，再多幾個歐陽娜娜和賴冠霖，對台灣人來說，也只是多幾個票房毒藥罷了。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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