名家論壇》趙君朔／川普染疫會帶來「十月超級驚奇」嗎？

美國時間上周五凌晨，也就是台北時間的下午，美國總統川普在推特上宣告了自己和太太武漢肺炎檢測的結果都呈陽性，震撼了世界。特別是距離美國大選僅剩一個月的時刻總統忽然需要隔離接受治療，會為選情、政情帶來什麼樣的衝擊非常值得做一番推演。而川普總統恢復健康的速度有多快，將是局勢會往何種方向演變的關鍵。

●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員

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