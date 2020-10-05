名家論壇》單厚之／川普染疫，真能影響選情？

美國總統大選果真出現「十月驚奇」。美國總統川普在第一場總統辯論後不久，主動宣布自己染上新冠肺炎。忽然間，史上最糟辯論總統辯論、美中貿易戰都成了次要的問題；全球關注的只剩下，新冠肺炎對川普造成怎樣的影響，又怎樣影響美國的選舉。

●作者：單厚之／資深媒體人

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