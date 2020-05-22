印尼網紅夫妻公開支持童婚　遭受輿論攻擊將童婚浪漫化

▲1名抗議童婚的示威者。（圖／雅加達郵報）

印尼網紅夫婦阿迪古納(Adhiguna)和莎賓娜(Sabrina)共同經營網路社群帳號，近期他們推出的Youtube系列影集以支持「童婚」為主題，因而引起部份網友擔憂是否會助長「童婚」這非法行為的滋長。推特用戶皮塔(Pritta Lora Damanik)貼文反對該網紅夫婦的影片， 更批評該系列影片是在對童婚運用浪漫化的手法，潛移默化地使社會認可該非法行為。「請不要被這對夫妻洗腦了，不管是誰，童婚都不該是正義，請幫助我檢舉他們的影片。」她寫道。皮塔的貼文旋即被分享超過5500次。她並表示她有透過Instagram在該對夫妻的文章下留言。「我試著指出童婚在印尼是個嚴重的社會問題，並且不該透過youtube大力支持和宣傳。沒想到，我的留言被刪除了！」受到爭議的夫妻在youtube上傳的影片將近10多天便有45萬次觀看數，雖然經營的時間不長，但頻道有將近6萬人訂閱，Instagram亦有4.8萬人追蹤。該影片以兩人在2019年8月的婚禮為主題，當時阿迪古納25歲而莎賓娜則僅有16歲。由於整個系列影片命名為「我在16歲結婚的原因」，兩人輪流解釋為什麼莎賓娜這麼年輕就結婚以及這段婚姻如何改變他們的人生。兒童與婦女權利團體同樣針對此事抨擊這對夫妻如何「光榮地」掩飾童婚的事實，並將該行為浪漫化，卻沒發現童婚對於低收入戶的家庭來說是嚴重的社會議題。「現實人生跟他們富足的特權階級完全相反，對於大多數的印尼人來說，童婚並不會帶來如畫般的海外假期生活。」印尼終止聯盟（ Indonesian Coalition to End Child Marriage）發言人莉亞（ Lia）對媒體如此表示。「童婚反而造成貧困，並且剝奪年輕女生的受教權。」該團體更表示會試著聯繫youtube下架該影片。從影片中，莎賓娜以旁白的方式說明當兩人相遇，她16歲而丈夫則是25歲，他們在認識一個多月後就結婚了。「我們都相信這是最好的決定，因為我們彼此都深愛對方。」她並表示自己的父母和對方的父母本來就是好朋友，雙方的結合受到親友的認可。由於印尼政府在2019年9月修訂法律，將最小的合法婚姻年齡從16歲提升到19歲，阿迪古納則是在8月就和莎賓娜結婚，因此該婚姻是合法的。阿迪古納在社群軟體上傳兩人穿著妻子莎賓娜高中校服的照片，並受到大量使用者的推崇，不少年輕人更留言表示會追隨兩人的腳步早日完婚，並且和年紀大的男人結婚很夢幻。「我多希望我能和阿迪古納以及莎賓娜一樣，在16歲時嫁給帥氣的CEO。」一名網友寫道。