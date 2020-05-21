華春瑩狂發5推文批美　暗示美國「11月」就通報病例

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）自去年底於中國爆發至今近半年以來，確診人數累計近 5 百萬例，造成 32.8 萬人因病死亡。美國境內累計 155 萬例，是世界上疫情最嚴重的國家，川普政府及共和黨議員曾多次公開譴責中國，質疑中方在疫情爆發初期隱匿疫情、威脅世界衛生組織（ WHO ）政治中立性，甚至提出法案向中國求償。
中國外交部發言人華春瑩昨日（ 20 ）下午 6 點左右，在推特上連發 5 條推文，批評美國，甚至寫出一條「清單」描述美國 1 至 3 月，到現今的疫情統計，質問「世界上誰該為此負責？」
華春瑩共發了 5 條推特，第一條寫道「 1 月 23 日武漢封城，美國稱只有 1 例確診；3 月 13 日美國發布國家緊急狀態，1896 例確診；3 月 19 日中國通報 0 新增本土感染，美國 7087 例；現在美國有 157 萬 583 例、9 萬 3533 死；世界上誰該為此負責？」
接著，華春瑩指美國不停散佈假消息或許能夠暫時忽悠，但是最後事實會自己說話。又指，美國國家衛生院 1 月 11 日就開始研發 COVID-19 疫苗，早在去年 11 月就有相關通報，華春瑩問道「有任何的解釋或是調查嗎？」批評美國風格是「隨我者生、逆我者死」。
對於世界衛生組織被指控政治立場偏頗，華春瑩認為，世衛是聯合國（ UN ）的專業機構，90% 的高層是美國專家。世衛不會向個人或是國家鞠躬哈腰，組織世衛全人類的健康與福祉服務。
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