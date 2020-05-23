科幻情節成真？傳NASA在南極找到證據　平行宇宙或許存在

「平行宇宙」的理論多年來在科學和天文界都有討論，但是否存在則仍存疑。近日有外媒報導稱，美國太空總署（ NASA ）的科學在南極洲找到「平行宇宙」存在的證據，透過宇宙射線探測，發現所謂的上升濤微中子（ Tau neutrino ）。
綜合外媒報導，科學家於南極設置的脈衝瞬態天線（ ANITA ），探測到了由南極升起的濤微中子，其運動方式與一般質量接近 0 的亞原子粒子中微子相反，過去普遍認為來自外太空的高能粒子只有從太空降落時才會被檢測到；然而，濤微中子的運動方向卻與其他掉落在地球的微中子不同。
《每日星報》（ The Daily Star ）引用夏威夷大學粒子物理學家彼得．格爾姆（ Peter Gorham ）的說法，指出上述濤微中子的運動方向，約只有十億分之一的機率，在一般的情況下幾乎不可能發生。
報導並指出，科學家們探測到「濤微中子」從地球上升，這些粒子與過往認定的相反，代表它們的時間相較我們是在「倒流」中。最簡單的推論是， 130 億年前的宇宙大霹靂（ Big Bang ）形成了 2 個宇宙，在這個鏡像世界中，人類身處的物理定律和「另 1 個宇宙」完全相反。
只不過，上述科學家的言論也遭受批評，有反對者表示，檢測到少數異常事件並不能與「發現平行宇宙」畫上等號，也有可能是濤微中子在掉落到地球之前就撞擊到其他物體，才會發生從地面升起的現象。
澳洲昆士蘭大學的天體粒子學家史考特（ Pat Scott ）、雪梨大學天體物理學家路易斯（ Geraint Lewis ）認為，雖然格爾姆等人的聲明並非全無道理，但還有許多其他理論可以解釋 ANITA 檢測到的異常現象，沒有必要與平行宇宙扯上關係。