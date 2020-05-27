病毒獨立調查還未開始　WHO又讚中國：態度非常開放

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球大流行，累計 558 萬 8400 人感染，其中逾 35 萬人因病死亡。對於病毒的源頭仍未有定論，中國官方對外表示，中國雖然是最早爆發疫情的地區，但不一定是病毒起源地。調查團隊尚未進入中國，世界衛生組織（ WHO ）在 25 日的記者會上表示，中國對於專家到訪保持「開放的態度」。
本月 18、19 日舉行的世界衛生大會（ WHA ）上，會議通過由歐盟主導、聯合近 140 個會員國提出，對病毒獨立調查的提案。日內瓦時間週一（ 25 ）WHO 健康突發事件執行主任 萊恩（ Michael Rayn ）形容中國願意幫助國際社會了解病毒的源頭。
萊恩表示，「確認全球衛生緊急事件的源頭」這項任務必須由各方面的科學專家所組成。並談到，組織調查病毒所付出的努力，WHO 每天都在和中國討論就合作調查病毒必要的科學需求。中國當局以及各國政府都對病毒源頭的動物非常敏感，且表示對中國一貫的訊息、開放的態度非常開心。
據《紐約郵報》報導， 4 中旬美國總統川普曾表示將凍結對 WHO 的資助，至 5 月川普同意將繼續資助組織，但美國只會付出和中國相同的金額。上週一（ 18 ）川普公開一封他寄給 WHO 秘書長譚德塞的信件，稱如果組織不在未來 30 天內作出實質性的改進，將會拒絕繼續資助 WHO 。
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