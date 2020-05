病毒獨立調查還未開始　WHO又讚中國：態度非常開放

新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情全球大流行,累計 558 萬 8400 人感染,其中逾 35 萬人因病死亡。對於病毒的源頭仍未有定論,中國官方對外表示,中國雖然是最早爆發疫情的地區,但不一定是病毒起源地。調查團隊尚未進入中國,世界衛生組織( WHO )在 25 日的記者會上表示,中國對於專家到訪保持「開放的態度」。本月 18、19 日舉行的世界衛生大會( WHA )上,會議通過由歐盟主導、聯合近 140 個會員國提出,對病毒獨立調查的提案。日內瓦時間週一( 25 )WHO 健康突發事件執行主任 萊恩( Michael Rayn )形容中國願意幫助國際社會了解病毒的源頭。萊恩表示,「確認全球衛生緊急事件的源頭」這項任務必須由各方面的科學專家所組成。並談到,組織調查病毒所付出的努力,WHO 每天都在和中國討論就合作調查病毒必要的科學需求。中國當局以及各國政府都對病毒源頭的動物非常敏感,且表示對中國一貫的訊息、開放的態度非常開心。據《紐約郵報》報導, 4 中旬美國總統川普曾表示將凍結對 WHO 的資助,至 5 月川普同意將繼續資助組織,但美國只會付出和中國相同的金額。上週一( 18 )川普公開一封他寄給 WHO 秘書長譚德塞的信件,稱如果組織不在未來 30 天內作出實質性的改進,將會拒絕繼續資助 WHO 。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。