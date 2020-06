北京強推國安法　美國務卿蓬佩奧：考慮讓港人赴美

▲美國國務卿蓬佩奧。(圖/美聯社/達志影像)

中國人大在日前通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》(簡稱港版國安法),引發歐美國家一致譴責。美國總統川普宣布停止賦予香港的特殊地位,美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo ) 近日就此事發表評論時,也重申現在美國已沒有理由再給香港特殊待遇,並稱目前正在考慮歡迎香港人赴美。英國外交大臣拉布( Dominic Raab )日前表示,英國不會放棄對香港人的責任,一旦中國在香港落實「港版國安法」,將會給予持英國國民(海外)護照(BNO)的港人入境權( the right to come to the UK ),並放寬簽證期限達 12 個月,以替取得公民身分鋪路。 《路透社》 報導,蓬佩奧於 1 日被媒體問及,是否會比照英國、開放讓港人也去美國時,他的回應是美國政府目前有在考慮,但後續如何進行仍在研議,暫時無法透露太多細節。蓬佩奧也表示,比起美國,香港和英國的關係更加不同,雙方曾有過殖民關係;但亦強調目前正在考慮開放港人赴美。報導指出,香港反送中運動爆發後,川普曾於去年年底批准 1 項立法說明,由於許多香港市民被以政治目的逮捕、拘留或遭受政府不利行為之對待,故美方可能不會拒發給香港市民簽證。