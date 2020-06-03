東京拉警報後新增12例　梅雨季來臨「避難所」成病毒溫床

日本東京都在解除緊急狀態後，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診病例緩慢增加，同時迎來 5 月與季節，容易淹水的地區設置的避難所成為難以避免的聚集場所，當地政府面臨防災、防疫的困境。東京多摩川流域、大阪府都在加強避難所內的防疫對策。
據日本《 NHK 》報導，今日（ 3 ）東京都內新增 12 起確診病例，連續 3 日單日新增確診例超過 10 人，東京都內累計 5295 例。東京、神奈川、多摩川周遭是容易淹水的區域，《 NHK 》若依據防疫政策，預計僅能夠收容淹水區域 2 成的人口。
去年 10 月颱風 19 號（哈吉貝颱風）造成多摩川地區避難所呈現「滿員」的狀態，《 NHK 》以這個案例推算，東京都和神奈川縣 23 個行政區，共有 759 個避難所。以 1 個人需要 4 平方公尺來計算，收容率將會減少約 40 萬人。對此，靜岡大學的牛山素行教授認為，此次 COVID-19 疫情期間遇到水災時，應該考慮先前往避難所之外的地方。
大阪府則是在今日（ 3 ）召開記者會，表示為了避免密集、密祕、密切接觸的場合，短期避難，將會用膠帶以家庭為單位，在地上標示距離。除了指定的避難所外，自家 2 樓、親友家、旅館、住宿、空教室也可以拿來使用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。