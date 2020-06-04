佛洛伊德驗屍報告曝光　生前新冠病毒篩檢呈陽性

美國明尼蘇達州內非裔男子（ George Floyd ）因當地警方執法不當，被送往醫院急救不治，引起全美各地民眾大規模抗議。今日（ 6 ）據美國《 NBC News 》報導，明州亨內平縣（ Hennepin County ）屍檢單位釋出的 20 頁報稿顯示， 4 月 3 日佛洛伊德曾接受新型冠狀病毒（ COVID-19 ）篩檢且呈陽性。
屍檢報告指出，在佛洛伊德逝世前幾週，確診感染 COVID-19 。長達 20 頁的報告指出，由於 RNA 新型冠狀病毒在宿主康復後，仍可以在體內存在數週。複檢仍呈現陽性意味者， 46 歲的佛洛伊德在 5 月 25 日死亡時可能是無症狀感染者。
美國疾病管制與預防中心（ CDC ）曾表示，核酸篩檢呈陽性並不代表直接代表確診，目前佛洛伊德是否曾出現症狀，或是無症狀攜帶者仍尚待釐清。
但屍檢中心明確表示，佛洛伊德的死亡是人為致死，且是在警方壓制的過程中死亡。死因被列為：因執法不當造成心臟、肺部驟停，身上多處瘀傷，頸部受過壓迫。此外屍檢醫師還列出其他重要症狀，包括高血壓、心臟病、芬太尼（類鴉片止痛劑）中毒以及近期服用過甲基苯丙胺（俗稱「冰毒」）。
最後驗屍報告結論，佛洛伊德沒有導致死亡的潛在醫學問題，他死於血液、氧氣無法進入大腦，死於「機械性窒息」（ mechanical asphyxia ）。
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