「菜籃子」新發地市場爆疫情　北京官方：病毒株從歐洲來

中國大陸首都北京市的新冠肺炎本土病例，在短短 4 天內激增至 51 起，絕大部分都與新發地批發市場有關，豐台區花鄉地區成為疫情高風險地區，北京疾控中心聲稱，研判新發地的病毒株是從歐洲方向來的，初步判斷與輸入性有關，但入境途徑則尚未確定。
綜合陸媒報導，北京於 13 日暴增了 36 例新冠肺炎確診病例， 14 日稍早又公布新增 8 名病例，幾乎都與當地著名的新發地批發市場有關，而該市場所在的豐台區花鄉地區，也正式升級為「高風險地區」，另有 4 個區、 10 個街鄉為「中風險地區」。當局憂心第 2 波疫情將襲來，北京市委書記蔡奇稱，北京已進入「非常時期」。豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華，以及新發地農產品批發市場總經理張月琳等人，也因「疫情防控不力」被免職。
由於新發地是北京市非常重要的農產品批發地，有超過 80% 的農產品供應是來自新發地市場，甚至有「菜籃子」之稱；為了防止病毒繼續擴散，當局將進一步擴大核酸檢驗範圍，擬對新發地周邊約 4.6 萬的居民進行普篩。
北京市在這波疫情爆發前，已有 56 天未出現本土確診病例，而且目前篩檢結果為陽性的病患，大多近期都無出國、出省紀錄，當局研判病毒經由進口貨物傳入北京的可能性較高。
北京市疾控中心 14 日也表示，研究全基因組測序後發現，新發地批發市場的病毒似是從歐洲方向來的，初步判斷與境外輸入有關，可能是被污染的海鮮、肉類，或是經由出入市場的人員傳播，但尚需更多檢測和研究才能確定來源，並形容新發地事件可能是中國大陸疫情相對平靜後，面臨的最大考驗。
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