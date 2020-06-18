美中夏威夷閉門談判有成功？他曝「會後細節」：不歡而散

▲王丹認為中美在夏威夷會談結局不歡而散。（圖／翻攝臉書）

▲美國國務院發言人歐塔加斯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國外交部發言人之一趙立堅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

美國、中國近期在各項國際議題上針鋒相對，美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪也在今（18）日於夏威夷會面談判。對此，中國大陸民運人士王丹也看出會後的「細節」，認為兩方「不歡而散」。美國國務卿蓬佩奧今日在夏威夷檀香山會見了中共中央政治局委員楊潔篪，就美中關係交換意見，蓬佩奧表達兩國在商務、安全和外交活動中完全對等的必要性。會後，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，蓬佩奧與楊潔篪就美中關係交換意見。蓬佩奧在會中提及美國重要利益，並強調雙方有必要在商業、安全及外交領域，建立完全互惠往來。中國外交部發言人趙立堅則指出，楊潔篪在對話中，闡明中方對發展中美關係的基本態度，以及在台灣、香港、新疆等重要敏感問題上的立場，並稱中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇。針對此次會談，王丹表示：「前不久中國官媒還在痛罵美國國務卿蓬皮歐是人類公敵，現在政治局委員公然通敵是怎樣？這樣的尷尬已經顧不上了，可見中方多麼心急」。王丹也補充，「到底是誰主動求和，明眼人一眼就可以看出來：如果是美方主動求和，會面地點應當在北京啊。哪有巴巴地跑到對方家裡接受對方求饒的？美國沒有召楊潔篪到華府來，也算好歹給個面子」，他也認為，「從會談結果的公報的相敬如冰的措辭中可以看到，7個小時，不歡而散」。（編輯：潘毅）