非洲揭夏至「火環」日環食序幕　預計至太平洋日落結束

本週末夏至，東半球民中有機會觀賞到奇景「日環食」。這類型的日蝕以令人驚嘆的「火環」為特徵，因為它並非完全的日全食，在月球的周圍仍然可以看到太陽金色的邊緣。
據《 CNN 》報導，日環食大約在美東時間 21 日 0 時 47 分開始，環食帶從非洲一路移動至中國，最後在太平洋日落結束。中非、阿拉伯半島南部、巴基斯坦、印度北部、中國南部及台灣的人們，有機會一睹日環食的風采，而亞洲其他地區、非洲、南歐與東歐、澳洲北部以及部分太平洋、印度洋地區，則可以看到不同程度的日偏食。
美國國家航空暨太空總署（ NASA ）太陽物理科學副主任艾力克斯（ Alex Yang ）解釋，「日環食」和日全食類似，月球、地球和太陽連成一線，因此在地球上看，月球就會擋在太陽前；日環食則是因為月球離地球較遠，因此看起來月球沒有完全遮住太陽。
據「非洲空間」（ Space in Africa ），日環食在非洲當地時間上午，從大陸的核心地帶開始，月球陰影籠罩的範圍約為 60 公里，路徑途經剛果民主共和國、中非共和國、南蘇丹、埃塞俄比亞和厄立特里亞。從這條 60 公里的窄帶，人們可以看到太陽倍月球覆蓋 96% 形成的日環食。蘇丹中部、查德、肯亞則能觀測到太陽被月影覆蓋約 70%，非洲北部，包括利比亞、埃及、坦桑尼亞則只能見到約 35% 至 50%。
「非洲空間」指出，往西非，日出後能看到的日食持續時間越短。非洲天文學會（ AfAS ）特地製作海報、手冊以簡單的方式向大眾介紹從自家、或住家附近，安全觀看日食的方法。遺憾的是，當地因為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）大流行，民眾無法聚集在學校、天文台一同觀看日食。
根據台灣中央氣象局天文站預測，中南部及東部等 10 個縣市可觀賞到日環食，最早在下午 2 時 44 分 4 秒由金門「初虧」開始，最後結束在下午 5 時 26 分 43 秒台東的日面「復圓」。環食帶之外的地區則可見到不同程度的日偏食。