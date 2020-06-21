WHO宣布進入「新危險階段」　點名防疫模範恐爆發第二波

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在各國蔓延，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞當地時間周五（ 19 ）的新聞簡報會上表示，世界已經進入「新危險階段」，大流行的傳播速度加速，且單日新增確診數逾 15 萬，同時目前「疫情受控」的地區也有再次爆發的可能。
綜合外國媒體報導，新增的確診病患集中在美洲，其中又以美國、巴西兩大國佔多數，幾乎是世界感染、死亡總數的三分之一以上。同時，上週五巴西確診病例累計超過 100 萬例。而韓國、德國等疫情似乎已經受到控制的國家，又通報了新的群聚感染或病例上升，增加了人們對第二波感染的擔憂。
譚德塞表示，各國開放社會、經濟活動的意願並非無法理解，但病毒仍在快速傳播且致命，大多數人仍容易感染病毒，呼籲不管境內傳播情況如何，所有國家、所有人都應保持高度警戒。
美國方面，包括川普首次舉行競選活動的奧克拉荷馬州，週六（ 20 ）通報了自疫情大流行來，最高單日新增確診人數。當地公共衛生單位呼籲活動改期，以避免參與者可能違反配戴口罩的規定，導致感染擴大。根據《紐約時報》，幾週前恢復經濟活動的幾個西部、南部聯邦，確診人數激增；佛羅里達、奧克拉荷馬、南卡羅萊納、亞利桑那，幾個州的新增確診例創下歷史新高，德州則成為美國第六個累計病例超過 10 萬的州。
即使疫情很大程度上受到控制的國家，近日也通報了新的病例，提醒人們新型冠狀病毒的難纏程度。紐西蘭通報了 2 起境外移入病例，一對無症狀的夫妻自印度返回奧克蘭確診，同行的嬰兒因為年紀太小無法接受測試，但推測也可能被感染。
澳洲維多利亞省由於當地居民開始違反隔離令，舉辦大型聚會。維省在 24 小時內新增 25 例，打破了兩個月以來的紀錄，當地政府立即恢復部分限制以防感染擴大。
防疫成果備受外界肯定的韓國，今日（ 21 ）上午通報 48 起新增病例，較昨日（ 20 ）67 例減少，由於病例集中於首爾中部的大田市，當局認為患者仍有增加的可能。根據《韓聯社》，自 1 月 20 日通報首例以來，歷時 5 個月疫情有一時稍微平靜，但由於本土感染、境外移入的例子逐漸增加，病毒在韓國全國範圍內「二次流行」的跡象開始出現。
而在歐洲部分地區，重新開放邊境的計畫仍在進行。歷時 13 週的時間，西班牙準備在今日（ 21 ）重新向歐盟遊客開放。然而，西班牙總理桑切斯（ Pedro Sánchez ）表示，隨著西班牙進入「新日常」，仍不能對疫情過度自滿，政府正在進行戰略儲備，以幫助衛生系統為將來的緊急狀況應對。
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