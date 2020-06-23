和人類症狀相似！東京大學研究：倉鼠可感染新冠病毒

據日本《東京新聞》、《經濟新聞》報導，東京大學醫科學研究所的河岡義裕教授領導的團隊 22 日在美國科學雜誌《 Academy 》電子版發表研究報告，這是日本國內首次相關動物實驗。團隊針對有關新型冠狀病毒（ COVID-19 ）感染後恢復實驗發現，倉鼠們在感染病毒後康復，再次接受檢測，結果發現多個樣本呈現陽性，但沒有出現症狀；而初次感染的倉鼠會出現類似人類的症狀，包括發燒、肺炎。
團隊分別對 6 隻曾感染病毒並康復的倉鼠、3 隻從未感染的健康倉鼠注射病毒。未曾感染過病毒的倉鼠，注射後出現發燒的症狀，並從呼吸器發現高濃度的病毒。而曾感染的倉鼠則沒有出現再次感染的症狀。
另外，將康復的倉鼠血清，注入到感染病毒後 1 至 2 日的倉鼠身上，會發現倉鼠肺中的病毒增值被壓制至約千分之一。由於倉鼠和人類的症狀類似，未來將可能被當作疫苗動物實驗時的有力候補。
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