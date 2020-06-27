非裔之死燒出種族爭議！萊雅將剃除護膚產品「美白」字眼

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人員警濫殺事件，在全美甚至全球都掀起一股抗議種族歧視的浪潮，連帶也影響商業行銷，全球知名美妝品牌法國萊雅集團（ L'Oreal ） 26 日宣布，將剔除旗下護膚產品中有關「美白」（ white ）、「白皙」（ fair ）和「明亮」（ light ）字眼。
綜合《路透社》等外媒報導，萊雅（ L'Oreal ）、聯合利華（ Unilever ）是全球市佔率最高的兩大美白品牌，在亞洲、非洲、加勒比海等地區擁有廣大的市場，因為這些地方的消費者通常希望擁有白皙的肌膚，但由於佛洛伊德之死燒出種族爭議，萊雅於週五宣布，將刪除旗下夜間產品提到的，「美白」、「白皙」、「明亮」等字眼。
另一方面，聯合利華旗下美白產品「 Fair & Lovely 」過去這段時間也遭受不少抨擊，挨批助長與深色肌膚有關的負面印象，因此也決定要拿掉品牌名稱中的「 Fair 」字樣。聯合利華美容與個人護理部主席賈殷（ Sunny Jain ）聲稱，「白皙」、「美白」等字眼，帶有對美麗只有單一標準的負面意味，除了改變名稱，未來也會致力於推廣更多種的膚色之美。
至於嬌生公司( Johnson & Johnson )則進一步宣布，旗下品牌露得清（ Neutrogena ）和可伶可俐（ Clean＆Clear ）在亞洲與中東市場的皮膚美白產品將全面停售。