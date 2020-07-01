香港社民連遊行　警方首度引用港區國安法搜身

（中央社記者張謙香港1日電）香港泛民主派組織「社會民主連線」10多名成員今早遊行，抗議港府推行「港區國安法」。據報導，港警雖未阻止遊行，但首度引用「港區國安法」對參與成員進行搜身。據香港獨立媒體網報導，今早在社民連集會遊行戒備的警員，被發現備有新的紫色警告旗幟，應是「港區國安法」專用的新旗。根據網友在報導的臉書張貼照片顯示，這支紫色警告旗幟內容為：「這是警方發出的警告。你們現在展示旗幟或橫額/叫喊口號/或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成港區國安法的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控」。不過，警方早上並未針對社民連的遊行活動舉出紫色警告旗。今天是香港主權轉移23週年，港府早上在灣仔會議展覽中心舉行慶祝儀式。社民連一如既往，在會展中心附近集會遊行，提出各種政治訴求，而他們今年的訴求包括抗議推行「港區國安法」。社民連成員梁國雄、吳文遠和黃浩銘等10多人，早上7時左右在灣仔修頓中心集合，8時出發前往會展中心，他們高舉寫上「結束一黨專政」等標語，又高喊「抵抗國安惡法」口號。據報導，警方如往年般，沒有阻止這次遊行，但有警員以「港區國安法」為由截查所有參與集遊的成員，搜查他們的隨身物品，過程持續約半小時。最後，遊行和平結束。「港區國安法」已於6月30日晚間11時起生效實施。（編輯：楊昇儒）1090701