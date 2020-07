韓國女團竟超越BTS！YT單日觀看數破世界紀錄

根據

報導,韓團Blackpink於6月26日釋出的全新單曲 《How You Like That 》,在youtube上不到24小時達1億觀看量,獲得「24小時內最多觀看次數MV」的頭銜。

先前紀錄保持人是韓團BTS,他們的《Boy With Luv》單曲在24小時內獲得7400萬的觀看次數。但這不是Blackpink第一次刷新 YouTube 紀錄。2019年4月,Blackpink的單曲《Kill This Love》在BTS刷新紀錄前,是24小時內最多觀看次數的音樂單曲。同年11月,Blackpink憑《Ddu-Ddu Ddu-Ddu》成為第一個達到10億觀看量的韓國女團。Blackpink是韓國最大經紀公司之一YG娛樂旗下的女子團體,團體由智孝、Jennie、Rosé和Lisa組成。Blackpink在2016年以兩支主打單曲《Boombayah》和《Whistle》出道,獲得巨大迴響。單曲也分別包辦美國世界排行榜前兩名。Blackpink是至今最受歡迎的韓國女團,他們所發行的單曲在國內與國外都相當受歡迎。他們也與當紅歌手Dua Lipa、女神卡卡合作。