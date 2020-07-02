制裁北京！美眾院一致通過《香港自治法案》

美國聯邦參議院上個月 25 日通過決議，將對幫助中國限制香港自治的企業和個人實施制裁，眾議院亦於本月 1 日一致通過相關法案，眾院版本將交由參議院確定無誤後，由總統川普簽署實施。
綜合外媒報導，美國參議院 25 日通過《香港自治法案》（ Hong Kong Autonomy Act ），籲請對幫助中國限制香港自治的企業和個人實施制裁，如凍結資產、拒發簽證等措施，以及與他們有生意往來的銀行。該法案在北京正式落實《港區國安法》後的 24 小時內，於眾議院也一致通過。
眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi） 1 日在法案通過後表示，《港區國安法》破壞中國承諾的自由保障，對香港人民實施全面鎮壓，象徵著「一國兩制」已死，抨擊有關法條的殘暴。
《香港自治法案》當初是由賓州共和黨參議員圖米( Pat Toomey )和馬里蘭州民主黨參議員范霍頓( Chris Van Hollen )共同撰寫提出。范霍頓 1 日在推特上表示，與參院版本相比，眾院通過的法案只有少部分的技術性修改，他們 2 日就會在參院院會發言，提請立即通過香港自治法案。
根據美國法律規定，參院通過後法案須送交白宮，由總統川普決定簽署或是否決，若 10 天後川普未進行有關動作，則法案將自動生效。