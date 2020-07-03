澳防疫旅館爆醜聞！多起相關確診　疑保全與住客有染惹禍

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，部分國家甚至有疫情反彈的跡象，澳洲維多利亞州近日爆發一起相關醜聞，負責防疫保全的工作人員，疑似因與正在接受隔離的旅客發生關係，結果造成多起與該旅館有關的病例；目前當局正在徹查事件，倘若屬實，則有關人員恐難逃懲處。
綜合澳洲媒體報導，墨爾本斯坦福德廣場飯店（ Stamford Plaza Hotel ）和雷吉斯旺頓飯店（Rydges on Swanston），近日出現多起新冠肺炎確診病例，有消息指出，這恐怕是因防疫旅館的部分保全人員缺乏防疫知識，並不守規矩和隔離旅客發生關係才會造成防疫破口。
澳洲《 9 News 》採訪曾在旅館工作的匿名人員，對方表示許多為了這波疫情而來的約聘保全，根本沒有經過足夠的培訓，所以也不具備正確的防疫知識，還有人爆料稱，在正式上班前只接受過 5 分鐘的培訓課程。而且，保全們會在休息時間到處趴趴走，甚至本身就有利用業餘時間當計程車司機兼差，無形中也把病毒傳染給更多人。
美國《 CNN 》報導指出，目前澳洲官方尚未證實這一指控，但澳洲衛生部長亨特（ Greg Hunt ）坦言，若前述說法都是真的，那麼相關行為完全是不可接受的。
維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews） 2 日表示，當地 5 月下旬到 6 月初發現的部分案例，確實可能和隔離飯店的違規行為有關，州政府也將提供 300 萬美元的資金協助相關調查，力求把這波疫情的源頭和擴散原因查清楚。
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