日本熊本降破紀錄暴雨！釀至少16死、受困居民寫SOS求救

▲（圖／翻攝自 NHK ）

▲（圖／翻攝自 NHK ）

▲（圖／翻攝自朝日新聞）

▲（圖／翻攝自日本《每日新聞》寫真部）

據日本《 NHK 》報導，日本熊本縣降下破紀錄暴雨，導致河流夾帶泥時氾濫，至少造成 16 人死亡、17 人心肺停止、13 人失蹤。熊本縣內包括球磨川等 2 條河流氾濫、人吉市堤防潰堤、11個地區遭到淹沒，各地發生不同程度的土石流。熊本縣政府在今日（ 5 ）日本時間下午 1 點發布大雨避難指示，八代市、水俣市、人吉市市等 11 個行政區發布等級 4 的警戒，要求區域內全員撤離危險區域；芦北町、朝霧町則是發布避難勸告，據統計，至 4 日晚間，熊本市 118 間避所共有 1615 人前往避難。今日（ 5 ）上午 7 點左右， NHK 的直昇機發現熊本縣八代市坂本町地面上出現「 SOS 」的求救信號。根據消息，有約 10 名居民撤離至求救信號附近的廢棄的小學。日本陸上自衛隊的直升機同樣在熊本縣球磨村發現求救信號，地點在神瀬保育園（幼稚園），從空中可以看見有幾個人在園中行走，估計約有 60 人疏散至保育園，保育園距離球磨川約 100 公尺，周遭的住宅都遭到大水淹沒。九州電力下午 1 點 55 分發布通電通知，熊本縣內大約 5420 戶處於停電狀態，球磨村約 94% 的住戶斷電，電力公司正努力搶修恢復電力，同時表示受損房屋若有電線、電器毀損，將存在通電火災的危險，呼籲民眾小心。球磨村內一家老人安養院「千壽園」受到洪水波及，園內居民及工作人員約 50 人，有 14 人心肺停止。消息稱一些老人家身體狀況不佳，自衛隊通宵進行營救運送長者至附近醫院就醫。另外，相賀村大約 30 個地區處於孤立狀態。