(中央社紐約6日綜合外電報導)美國賽門舒斯特出版社(Simon & Schuster)今天宣布,川普總統的姪女瑪莉(Mary Trump)將在本月14日發行對川普有負面描述的回憶錄。法官已解除這本書的暫時出版禁令。根據賽門舒斯特的網站更新貼文,出版社方面已將瑪莉這本回憶錄「太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物(暫譯)」(Too Muchand Never Enough: How My Family Created theWorld's Most Dangerous Man)的發行日期提前2週。這本240頁回憶錄將是對川普大揭瘡疤最新一枚震撼彈,川普的前國安顧問波頓(John Bolton)上月也推出新書,指責川普貪污而且不稱職。(譯者:張佑之)1090707