WHO認病毒有「空氣傳播」的可能　室內防疫準則恐需調整

據約翰・霍普金斯大學統計，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）全球累計逾 1179 萬例，其中 54.3 萬人因病死亡，世界衛生組織（ WHO ）警告，隨著各地逐漸解封，疫情可能有反彈之勢，並 7 日更新研究報告指，有證據顯示病毒可藉由空氣傳播。
WHO 組織正在檢視病毒透過空氣中的微粒擴散的證據，負責突發衛生事件計劃的克爾科夫（ Dr. Maria Van Kerkhove ）表示，空氣傳播的可能一直被討論，未來的幾週將會陸續發佈目前 WHO 對這種傳播方式的調查。
如果空氣傳播的可能得到證實，未來室內防疫的準則有可能進一步調整。
綜合外媒報導，WHO 自疫情爆發初期，一直表示新型冠狀病毒通常藉由感染者咳嗽、打噴嚏時濺出的飛沫傳播，3 月初 WHO 更新在某些特定其況下，這些飛沫會在空氣中停留較久。然而在 WHO 公開證實病毒透過空氣傳播前， 32 個國家、239 位科學家曾聯合發表公開信，呼籲 WHO 更新警示。
據《路透社》，公開信的連署者之一、美國科羅拉多大學化學家吉門尼斯（ Jose Jimenez ）表示，這不是對 WHO 的攻擊，這是科學辯論，希望 WHO 能夠檢視證據。《 BBC 》分析提出質疑，過去堅稱病毒透過飛沫傳染的 WHO 終於承認有證據支持空氣傳播的前可能，似乎立場大轉彎。
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