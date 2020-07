WHO認病毒有「空氣傳播」的可能　室內防疫準則恐需調整

據約翰・霍普金斯大學統計,新型冠狀病毒( COVID-19 )全球累計逾 1179 萬例,其中 54.3 萬人因病死亡,世界衛生組織( WHO )警告,隨著各地逐漸解封,疫情可能有反彈之勢,並 7 日更新研究報告指,有證據顯示病毒可藉由空氣傳播。WHO 組織正在檢視病毒透過空氣中的微粒擴散的證據,負責突發衛生事件計劃的克爾科夫( Dr. Maria Van Kerkhove )表示,空氣傳播的可能一直被討論,未來的幾週將會陸續發佈目前 WHO 對這種傳播方式的調查。如果空氣傳播的可能得到證實,未來室內防疫的準則有可能進一步調整。綜合外媒報導,WHO 自疫情爆發初期,一直表示新型冠狀病毒通常藉由感染者咳嗽、打噴嚏時濺出的飛沫傳播,3 月初 WHO 更新在某些特定其況下,這些飛沫會在空氣中停留較久。然而在 WHO 公開證實病毒透過空氣傳播前, 32 個國家、239 位科學家曾聯合發表公開信,呼籲 WHO 更新警示。據《路透社》,公開信的連署者之一、美國科羅拉多大學化學家吉門尼斯( Jose Jimenez )表示,這不是對 WHO 的攻擊,這是科學辯論,希望 WHO 能夠檢視證據。《 BBC 》分析提出質疑,過去堅稱病毒透過飛沫傳染的 WHO 終於承認有證據支持空氣傳播的前可能,似乎立場大轉彎。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。