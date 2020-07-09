政府下令在美外籍學生離境　哈佛、MIT怒告法院槓上川普

美國境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）新增病例近日快速增加，包括哈佛、補林斯頓等大學在內，開始改以線上授課。美國時間週一（ 6 日），移民暨海關執法局（ ICE ）宣布，如就學的學校取消實體課，沒有選修任何實體課的外籍留學生，必須離開美國，否則將被遣返。此舉引起哈佛、麻省理工大學（ MIT ）兩所頂尖學校的抗議，於週三（ 9 日）提起訴訟，希望阻止川普政府剝奪外籍學生的權益。
據《國會山莊報》報導，兩所大學要求波士頓聯邦法院發布臨時禁制令，並永久禁制政府時事這項新政策。大學聯合批評，ICE 的政策迫使學校重開實體課，讓學生、教職員暴露於病毒的風險。
川普 8 日在白宮工作小組召開會議前透過推特砲火猛開，強調一定要讓學生在秋季重返校園，並指德國、丹麥、挪威、瑞典與許多其他國家，學校都復學了，美國當然也沒問題。川普指責，民主黨人認為如果學校在 11 月前重開，他們將在政治上不利，但這對學生、家長們很重要，甚至威脅如果再不復學可能會縮減經費、對各州施壓直到校門開啟。
據約翰・霍普金斯大學統計，美國境內的確診人數累計破 305 萬人，其中 13.2 萬人死亡，隨這防疫政策逐漸解封、國慶假日結束至 6 日已增加近 30 萬起新病例。海外留學生對美國大學來說是重要的收益來源，川普政府可能想透過遣返外籍學生，讓各大學開設實體課，進而再次開放校園。
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