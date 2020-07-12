香港爆第三波疫情、一週新增113例　衛生官員：全港爆發

香港近日爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）第三波疫情。昨（11 日）新增 28 例確診個案，其中 16 例為本土感染，7 例感染源不明。過去一週香港共新增 113 例，累計1432 例。病例來自各社區、學校、老人安養院及茶餐廳，多個感染源不明。香港衛生防護傳染病處主任張竹君表示，現在是疫情以來最嚴重的時刻，形容香港失守、「全港已經爆發」。
綜合香港媒體報導，香港衛生防護傳染病處主任張竹君表示，此次疫情比 3 月的趨勢更嚴重。上週六（ 4 日）荃灣區仁濟醫院一名男病人確診，為坪石邨玉石樓彬記粥麵廚師，兼屯門內河碼頭建榮飯局的廚師；彬記的顧客、職員相繼感染，其中一名計程車司機和新發餐廳的朋友見面，導致感染擴散。上週一（ 6 ）慈雲山港泰護老中心出現確診病例，後爆發群聚感染導致 8 成院友染疫，共 29 名院友、7 名職員確診。
香港黃大仙區 6 個公共房屋發現確診案例，其中牛池灣彩輝邨病例最多，共 12 例來自 6 個家庭。此外，沙田水泉澳邨在 10 日發現 11 例集中於其中一棟住宅，經過疫調化驗環境樣本的化驗結果均呈陰性，推測患者可能到過附近的餐廳、市場。
由於多間學校相繼有職員、學生和家長確診，香港教育局上週五（ 10 日）以宣布下週起（ 13 日）全港停課。港府收緊限聚令、限客令，11 日起顧客人數最多為座位 6 成、室內健身課、卡拉 OK 、派對房不得超過 8 人，群組聚集 50 為上限。
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