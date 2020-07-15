IG虛擬網紅夯亞洲　拍照打卡會穿搭卻不是真人

日本男性虛擬網紅名為Liam Nikuro，由於街頭風造型和活躍發文，他擁有1.4萬名追蹤者，而他的創造者Hirokuni Genie Miyaji表示Liam是美日混血兒。（圖／IG）

短髮美女模特兒imma 和她弟plusticboy是由 3D 動畫製作公司 ModelingCafe所設計（圖／翻攝自IG）

虛擬模特兒在亞洲興起旋風，時常出現在Instagram的他們，逐漸形成不容小覷的網路影響力，雖然不是真人，但他們都會在現實中的景點拍照打卡，還會分享穿搭，同時支持議題，例如虛擬網紅Liam Nikuro就發文聲援美國黑人之死運動，行為和真人網紅無異。除了Liam Nikuro之外，虛擬網紅 imma gram和她弟plusticboy同時鼓勵支持者去探討黑人在美國所應得的公平正義。逼真的照片和文章，讓人難以相信他們都是假人。日本男性虛擬網紅名為Liam Nikuro，由於街頭風造型和活躍發文，他擁有1.4萬名追蹤者，而他的創造者Hirokuni Genie Miyaji表示Liam是美日混血兒。「我們調查了100多個人最喜歡的偶像，得出的結果是多數人的偶像是小賈斯汀和韓團BTS。因此我們決定以他們的模樣創造出Liam Nikuro。」Miyaji說。他更指出Liam Nikuro誕生後，很多粉絲私訊他分享自己糟糕的日常，下一步他們會為Liam Nikuro製造聲音，讓他能夠和真人語音溝通。最終目標，是希望Liam Nikuro能夠直接跟粉絲溝通，並回覆所有粉絲的訊息。至於短髮美女模特兒imma 是由 3D 動畫製作公司 ModelingCafe所設計，擁有超過20萬名粉絲，並且接上各大知名品牌如Burberry, Bape和Dior的代言工作，甚至還跟中國真人偶像一起拍攝廣告，十分火紅。Imma僅有頭部為虛擬設計，其他身體部位和背景都是真人實地取景，因而更難以區別真偽。她的弟弟plusticboy擁有的粉絲也超過20萬，時常在IG上分享高顏值自拍和穿搭，並時常和姊姊一起合照。ModelingCafe表示希望能運用虛擬網紅姊弟，透過支持時事議題，讓世界更美好。除了日本，新加坡和中國的虛擬網紅熱潮正在崛起，這些網紅同樣會因為疫情，改變生活和日常照片，這讓他們看起來更栩栩如生。而虛擬網紅先鋒者為居住於美國洛杉磯的19歲少女Miquela，擁有將近250萬名追蹤者，父母為矽谷的新創公司 Cain Intelligence。雖然虛擬網紅們都會在簡介註釋自己是假人，但仍然許多網友會留言問是否為真人，因為太逼真了，難以想像他們所追蹤的網紅真的不存在。因為虛擬網紅的崛起，有人支持，也有人抗議，認為這些網紅不但搶了真實人類的模特兒寫真、廣告和演藝工作，還製造一波假潮流。不過創造他們的公司代表則認為，IG上到處都是真人網紅，但他們難道不假嗎？「他們每天都用看似發自肺腑的文章和照片在宣傳產品，但那些產品真的是他們喜歡的嗎？」公司代表說，「這些網紅都是因為有收錢才發文，這何嘗不假。」他同時希望虛擬網紅不會變成社群平台的問題，並且不希望虛擬網紅壓縮到真實網紅的工作空間，「會注重在共同合作、互利共生，但不希望社會因此淘汰真人網紅。」