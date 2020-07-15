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疫情衝擊 6月每日訪港旅客只有500人次

中央社-2020-07-15 11:56:35
▲香港近日爆發第三波疫情。（圖／翻攝自《香港 01 》）
（中央社記者張謙香港15日電）受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，6月訪港旅客數為1萬4600 人次，平均每天接近500人次，整體年減 99.7%。

香港旅遊發展局今天公布了相關數字。據公布，今年上半年訪港旅客為352萬人次，較去年同期下跌90%。

年初時，由於武漢肺炎尚未大爆發，當時港府仍未推出嚴格的防疫措施，不少中國大陸旅客仍可來港。

2018年整體訪港旅客有6514.8萬人次，平均每天有接近1萬8000人次。（編輯：沈朋達）1090715

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