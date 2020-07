偷酸習近平？國務卿曬「維尼與狗」照　全場歪樓：太嗆了

中美兩國關係逐漸惡化,美國總統川普於當地時間 14 日宣布簽署國會通過的《香港自治法案》,同時簽署停止美國對香港特殊優惠待遇的行政命令,引起北京政府不滿。不過就在白宮對抗北京政權的同時,美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )就開心的在推特曬出一張寵物狗和「特殊造型」的狗玩具,引起眾人討論。

總統川普 14 日才簽署通過《香港自治法案》,國務卿蓬佩奧就發表聲明,抨擊中國在南海區域聲索主權的「違法行為」,而在 15 日蓬佩奧就在個人推特上 Po 出自家小狗與玩具的合照,並在推特寫下「 Mercer and all of her favorite toys!」( Mercer 和她所有最愛的玩具),其中就有一隻維尼玩偶在其中,讓不少網友紛紛留言歪樓。

▲蓬佩歐的發文讓不少人認為他是在暗酸習近平。(圖/翻攝自蓬佩歐推特 @mikepompeo )

在該篇推特發文底下,就有網友紛紛稱讚蓬佩奧是「高級酸」,也相繼貼上自家寵物和維尼玩偶的合照,也留言「這是我家的兔兔和她最愛的玩具」、「這是我家狗和他最愛的玩具」、「這是我家貓主人和他最討厭的玩具」等,而 PTT 上也有網友大笑回應「這算辱華嗎」、「國務卿撿到槍」、「玻璃心又要碎了」。

事實上,在川普簽署終止香港特殊優惠待遇的行政命令後,中國官媒《環球時報》也針對此表示香港事務純屬中國內政,任何國家都無權干涉,此外,該篇報導也強調無論外部反華勢力如何施壓,都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動「他們的圖謀必將失敗,有關議案也是廢紙一張」。(編輯:楊智傑)