▲美國地質調查局下修巴布紐幾內亞地震。(圖/翻攝自 USGS 推特)

▲地質調查局對地震災害的預估。(圖/翻攝自美國地質調查局)

據美國地質調查局( USGS ),今( 17 日)世界協調時間( UTC ) 2 時 50 分 23 秒,台灣時間上午 10 時 50 分,位於太平洋西南方的巴布亞紐幾內亞 ( Papua New Guinea )東南部海域 18 公里處近海發生規模 7.3 地震(後下修至 6.9 ),震源生度約為 85.5 公里。美國地質調查局預測,當地山體滑坡的機率較小,受影響的人數少或幾乎沒;但海嘯方面影響顯著,部分人口將受到影響。據外媒報導,距離震央 300 多公里遠的人們也回報有感。 太平洋海嘯預警中心 ( The Pacific Tsunami Warning Centre )表示,在巴布亞紐幾內亞沿海地區,距震央 300 公里之內,都可能有危險波。瓦胡島太平洋海嘯預警中心( Pacific Tsunami Warning Center on Oahu. )根據可用數據,預測不會造成破壞性的整個太平洋海嘯,並且夏威夷不會遭受海嘯威脅。