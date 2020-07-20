新疆接連出現新冠本土疫情　疑與月初1場婚禮有關

新疆烏魯木齊近日接連爆發新冠肺炎疫情，烏魯木齊市疾控中心透露，本次疫情爆發或與市內聚集活動有關，可能是本月上旬舉行的 1 場婚禮，所有出席者現正接受隔離，有關部門也已開展流行病學調查，鎖定密切接觸者。
綜合陸媒報導，中國大陸過去 1 天新增了 22 起新冠肺炎確診病例，其中有 17 起本土病例全部來自新疆、 16 起在烏魯木齊，這些個案幾乎都與當地本月 5 日舉行的 1 場婚禮有關，而舉行婚禮的天山區二道橋商圈，附近大部分的宴會廳、酒店已經關閉，陸續傳出有人被隔離的消息。
當局目前已將烏魯木齊市天山區及沙依巴克區，都列為高風險地區。然而，烏魯木齊市疾控中心也表示，雖然本波疫情的確診病例和無症狀感染者人數增加，但全部來自接受隔離和醫學觀察人員，民眾毋須過度恐慌。
據了解，烏魯木齊是在本月 15 日公布近期首起新冠肺炎個案，患者為 1 名在天山區中泉廣場工作的 24 歲女子；就在同 1 天，浙江也公布了新增省外輸入的無症狀感染者，為來自烏魯木齊的 50 歲男患者。有消息指出，烏魯木齊天山區本月 10 日就傳出群聚感染，有市民透露多名公司同事參加完 5 日的婚禮後隔天就被隔離，而前述在中泉廣場工作的確診女患者亦曾出席同場婚禮。
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