黃之鋒發布「嚴正聲明」　遭至少4台「不明車輛」跟蹤　

▲黃之鋒透過臉書表示，昨日報名參選路途上遭到不明車輛跟蹤。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

香港眾志前秘書長黃之鋒昨（ 20 ）日透過個人臉書發出「嚴正聲明」表示，近日被跟蹤的情況日益嚴重，超出他原本預想的範圍。昨日自中午搭乘 Uber 前往警署、黃大仙民政署、旺角多地途中至少遭到 4 部車跟蹤。目前黃之鋒無法確定車輛所屬單位，希望同路人多注意安全，各位遇見時幫忙觀察他附近是否有可疑人車。香港立法會選舉將於 9 月 6 日舉行，昨（ 20 ）為選舉開放提名期（ 18 日至 31 日）第 2 天，黃之鋒在民主派初選中獲得名資格，但被外界認為極有可能被「 DQ 」（取消）。黃之鋒指出 20 日，至少被 4 部車跟蹤，包括 7 人座房車、5 人座私家車和電動單車，連 Uber 司機都問他受否被跟蹤，其中一台七人座房車自己甚至曾在上週見過。黃之鋒表示該台七人座房車車牌在「校巴安全檢查及匯報」Telegram channel 已有記錄。目前他無法辨識車輛所屬單位，但仍希望公開此事，提醒其他人注意安全，敦促相關人士停止騷擾，最後拜託大家幫忙注意附近是否有可疑人車跟蹤。黃之鋒曾表示，《港區國安法》（港版國安法）立法後因無法預計法律打擊力道，甚至可能被送至內地服刑，確實有擔心自身安全，但他選擇留在香港參與民主派的初選。黃之鋒通過初選後，報名出選九龍東以及港島區地區直選，希望透過參選提升國際關注國安法實施後的白色恐怖。