參與美對中政策被罵「漢奸」　余茂春：文革讓我厭惡中共

美國《華盛頓時報》 6 月 15 日報導，來自中國的學者余茂春（ Miles Yu ）在歷經毛澤東文革時期，受到《美國之音》播放前美國總統雷根演說的啟發他在 1980 年代前往美國求學，最後成為國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）對中國政策的核心人物。
余茂春在《華盛頓時報》的專訪中表示，他過去成長於共產中國，現在懷抱著美國夢，認為世界對美國的感謝應難以言盡，就像雷根總統所說「美國是人們世上僅存的希望」。
這篇報導引起中國官媒的批評，《環球時報》總編輯胡錫進 19 日進透過微博發表短影片，批評余茂春在美國協助制定惡毒對中國政策，甚至被美國人吹噓成「國寶」、「極權主義最有力的敵人之一」。
胡錫進認為，余茂春太早離開中國，1985 年是「具中國特色的社會主義」形成關鍵期，除了經濟發展，共產黨也深深地進入社會中，因此余春茂無法理解現今中國人民和社會，並懷疑余是受到網路少數偏激言論「愛國不愛黨」的誤導。胡錫進批評，這樣的人是「偽學者」、「政治投機份子」；這些人被當成寶，顯示美國對華政策建立在錯誤的基礎認知上。
據香港媒體引述時事評論員分析，余茂春的背景成為共諜的機率很低，出任的「首席對中國政策和規劃顧問」是「政策規劃辦公室」中的常設職位，未來若川普連任遇見共產黨垮台，余茂春將扮演非常重要的角色。
余茂春生於 1962 年 8 月 8 日中國安徽，在重慶長大，現為美國海軍學院東亞和軍事史教授、國務院國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問，參與過重要的對中政策，現在他在國務院 7 樓的辦公室與決策高層僅有數步的距離。
余茂春 21 歲時從天津南開大學歷史系畢業，並在畢業 2 年後（1985 年）前往美國賓州斯沃斯莫爾學院（ Swarthmore College ）攻讀碩士學位；1994 年取得加州大學柏克萊（ Berkeley ）歷史學博士學位後，進入美國海軍學院擔任近代中國和軍事史教授至今。
余茂春中小學時期遇到毛澤東文化大革命（ 1966 年至 1976 年），他當時因年紀尚輕沒有參與這場政治狂熱，但童年因共產黨暴力、胡亂的批鬥而顛倒，社會信任和公共道德被破壞，所有來自西方的事物或布爾喬雅（資產階級）都被嚴厲斥責。文革時期的回憶使余茂春厭惡激進的革命主義，對西方社會的中國共產黨擁護者感到不屑。
文化大革命期間，各方估計非正常死亡人數達數十萬至 2 千萬不等，從 1966 年北京「紅八月」許多老師被紅衛兵打死開始，中國各地發生許多大屠殺、大規模吃人事件等，批鬥、抄家即告密等行為造成傳統文化受到嚴重破壞，包括許多古蹟也在「破四舊」行動期間被毀損。
1989 年北京發生天安門事件，當時余茂春人已在美國，但示威活動讓他燃起自由民主中國的希望，從一個「書呆子研究生」變成天安門抗議的支持者。
余茂春表示，近期他在一場活動中得知前任政府高級官員的中國政策，指出川普政府對中國的態度明確但缺乏政策。過去三年中，余茂春一直是川普政府內部重塑對中政策的強大幕後力量。因為他，政府得以掌握與中國的雙邊關係，並修正基本原則，例如 2017 年白宮發表的《國家安全戰略》（ National Security Strategy ），中國被列為是國安首要議題。前美國外交官、空軍退役准將史達偉 （ David R. Stilwell ）將其稱為是「國寶」。
過去余茂春參與白宮「鷹派」的決策，推動美國方面開始不斷堅持國境公認的法律，抵制中國的虛張聲勢，實際行動包括美國戰艦在過去 2 年內至少 15 次航行於台灣海峽公海。除此之外，余茂春還創立、主持美國海軍（ USNA ）亞洲論壇，帶領學校探討亞洲相關話題，並以中國分析師的身份出現在PBS新聞時間（ PBS NewsHour ）上，以專家證人的身份參加國會聽證會。