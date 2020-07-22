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川普前顧問爆料「天啟四騎士」出動　全面計畫擊垮中共

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-07-22 17:19:00
▲曾擔任川普的白宮首席策略長、總統顧問的班農（ Steve Bannon ）。（圖／翻攝自 Business Insider ）
曾擔任川普的白宮首席策略長、總統顧問的班農（ Steve Bannon ）在當地時間週一（ 20 日）接受美國福斯新聞採訪時表示，川普政府已經制定了一連串的「戰爭計劃」，目標是逐步對抗、最後擊垮中國共產黨。

班農指出，這項計畫的第一步首先要「對抗」（ confront ），接者「擊垮」（ take down ）中國共產黨。班農稱，川普已經放出了他的「天啟四騎士」（ four horsemen of the apocalypse ）：國家安全顧問歐布萊恩（ Robert O’Brien ）、FBI 局長瑞伊（ Christopher Wray ）、國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）以及司法部長巴爾（ William Barr ）。

▲俄羅斯藝術家Viktor
▲俄羅斯藝術家Viktor Vasnetsov所繪製的《天啟四騎士》，1887年。（圖／翻攝自wikipedia）
美國安全顧問歐布萊恩、FBI 局長瑞伊以及司法部長巴爾在過去的 3 個禮拜中，都對中國議題發表重要演講。歐布萊恩表示，中共威脅美國盟友的主權及經濟，並華為可能帶來更多國安威脅；FBI 局長在出席智庫時揭露中國的「獵狐計畫」脅迫海外華人回國或是被自殺；司法部長巴爾批評，美國企業太想和中國合作。 21 日司法部釋出文件起訴 2 名中國駭客竊取美國對 COVID-19 疫苗研究。

美國國務卿蓬佩奧也發表聲明，指中國在南海的宣示主權（九段線）違反《聯合國海洋法公約》並表示，將會透過非軍事力量支持受到中國侵犯的東南亞各國。

班農表示四騎士有點像是川普的「戰爭議會」，制定了一個全方面的連貫計畫，以對抗與中國的科技、資訊戰爭以及貿易戰。並在南海、中國－印度邊界，拉攏友國組成聯盟。班農同時呼籲財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）加入戰爭議會的行列。

▲（圖／翻攝自《香港
▲川普雖然多次公開譴責中國（ CHINA ）但同時強調自己與習近平關係良好。（圖／翻攝自《香港 01 》）

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