川普前顧問爆料「天啟四騎士」出動　全面計畫擊垮中共

▲俄羅斯藝術家Viktor Vasnetsov所繪製的《天啟四騎士》,1887年。(圖/翻攝自wikipedia)

▲川普雖然多次公開譴責中國( CHINA )但同時強調自己與習近平關係良好。(圖/翻攝自《香港 01 》)

曾擔任川普的白宮首席策略長、總統顧問的班農( Steve Bannon )在當地時間週一( 20 日)接受美國 福斯新聞 採訪時表示,川普政府已經制定了一連串的「戰爭計劃」,目標是逐步對抗、最後擊垮中國共產黨。班農指出,這項計畫的第一步首先要「對抗」( confront ),接者「擊垮」( take down )中國共產黨。班農稱,川普已經放出了他的「天啟四騎士」( four horsemen of the apocalypse ):國家安全顧問歐布萊恩( Robert O’Brien )、FBI 局長瑞伊( Christopher Wray )、國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )以及司法部長巴爾( William Barr )。美國安全顧問歐布萊恩、FBI 局長瑞伊以及司法部長巴爾在過去的 3 個禮拜中,都對中國議題發表重要演講。歐布萊恩表示,中共威脅美國盟友的主權及經濟,並華為可能帶來更多國安威脅;FBI 局長在出席智庫時揭露中國的「獵狐計畫」脅迫海外華人回國或是被自殺;司法部長巴爾批評,美國企業太想和中國合作。 21 日司法部釋出文件起訴 2 名中國駭客竊取美國對 COVID-19 疫苗研究。美國國務卿蓬佩奧也發表聲明,指中國在南海的宣示主權(九段線)違反《聯合國海洋法公約》並表示,將會透過非軍事力量支持受到中國侵犯的東南亞各國。班農表示四騎士有點像是川普的「戰爭議會」,制定了一個全方面的連貫計畫,以對抗與中國的科技、資訊戰爭以及貿易戰。並在南海、中國-印度邊界,拉攏友國組成聯盟。班農同時呼籲財政部長梅努欽( Steven Mnuchin )加入戰爭議會的行列。